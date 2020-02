Opgaven med at bygge miljøskibe bliver udbudt igen

Lørdag 15. februar 2020 kl: 20:25

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kammeradvokaten har erkendt og beklaget fejlen og rådet Miljøstyrelsen til at aflyse det igangværende udbud. Kammeradvokaten har samtidig tilbudt at levere juridisk bistand uden beregning i forbindelse med et genudbud.Fejlen består i, at der i det oprindelige udbudsmateriale er stillet krav om en uhensigtsmæssig høj økonomisk garantistillelse fra skibsværftet i forbindelse med ombygning.- Det er meget beklageligt, at det ikke er lykkedes at indgå aftale om ombygning af skibene, og at vi derfor skal ud i genudbud. Men vi må henholde os til, at Kammeradvokaten konkluderer, at der for nuværende desværre ikke er andre juridisk holdbare alternativer end at gå i genudbud, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Lars Møller Christiansen, der ærgrer sig over fejlen fra Kammeradvokatens side.Fokus fra Miljøstyrelsens side er nu på at få gennemført genudbuddet hurtigst muligt, så man kan få skibene ombygget og sat i drift.