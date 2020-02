Årets mekanikerlærling er fra Volvo Trucks

Onsdag 12. februar 2020 kl: 15:08

Af: Redaktionen Tobias Maarup Pedersen var godt i gang med arbejdet igen efter tre ugers skoleophold, da han blev afbrudt og bedt om at komme hen til værkstedets bane 1. Her stod repræsentanter fra Dansk Metal samt racerkører Nicolai Kjærgaard klar med konfetti og diplom, og kunne fortælle Tobias Maarup Pedersen, at han var kåret til Årets Mekanikerlærling 2020.







Udover æren, diplomet og morgenbrød til hele afdelingen, var præmien en chance for at være en del af danske Formula Racings mekanikerteam til et af deres løb i den europæiske Ferrari Challenge.







Det er ikke første gang Tobias Maarup Pedersen bliver hædret for sine evner - i efteråret kvalificerede han sig til DM i Skills, der blev afviklet i Bella Center i København i sidste måned.







Den officielle kåring foregår lørdag 22. februar til Dansk Motorsport Award 2020 på Dokken i København.







Carl Mahler (tv) fra Dansk Metal overrækker diplomet til Tobias Maarup Pedersen, mens racerkører Nicolai Kjærgaard ser til. (Foto: Simon Fals/Dansk Metal)



