Styrmand går i land og bliver havneassistent i Skagen

Mandag 10. februar 2020 kl: 20:00

Skagen Havn har ansat 38-årige Majbritt Henriksen som havneassistent.

Af: Redaktionen - Det, vi har vægtet højt, er uddannelsesbaggrund og erfaring sammenholdt med de personlige egenskaber. Her er vi sikre på, at vi har fået den bedste kandidat i Majbritt, og vi ser frem til at byde hende velkommen på holdet, siger Mikael Nielsen, der driftschef Skagen Havn.Som havneassistent bliver Majbritt Henriksens primære opgave at møde de sejlende kunder og sørge for, at logistikken fungerer i forhold til skibsanløbene. Hun bliver bindeleddet mellem skibene, fabrikker og værksteder i Skagen.- Jeg har sejlet som styrmand de seneste ti år, og nu kunne jeg godt tænke mig at komme på land. Her tiltalte jobbet som havneassistent mig, og jeg synes, at Skagen havn er en yderst spændende havn i udvikling, siger Majbritt Henriksen og fortsætter:- Jeg ser frem til at komme i gang med jobbet og få kontakt til en masse mennesker. Der er en stor alsidighed i jobbet, og jeg glæder mig til udfordringerne.Havneassistenten indgår i havnens maritime afdeling, som betjener kunder, varetager havneopsyn samt maritime opgaver med videre. Den maritime afdeling består af seks medarbejdere, som i fællesskab dækker havnens døgnvagt.