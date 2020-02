Brændstofsvindlere er blevet anholdt i

Mandag 10. februar 2020 kl: 14:37

Af: Jesper Christensen Den fælles operation blev støtte af Europol som en del af den europæiske tværfaglige platform mod trusler fra kriminelle (EMPACT - European multidisciplinary platform against criminal threats).









I forbindelse med aktionen blev der beslaglagt:

5,2 millioner liter designerbrændstof (værdi ca. 6,8 millioner euro)

78 sættevognstrækkere, 78 sættevogne og 3 varebiler

331.000 euro i kontanter og andre aktiver (blandt andet ejendomme og luksusbiler)

11 ISO-tankcontainere

Forskelligt udstyr





186 bankkonti blev indefrosset





Der blev indledt 93 undersøgelser

Der blev anholdt 59 personer



Aktionen forhindrede et indtægtstab på afgifter på 39,2 millioner euro









Europol peger på, at svindel med brændstof er et voksende problem. Svindelen bygger på brug af basis-olie, som også betegnes som designerbrændstof.





Brændstoffet er et blandet produkt, som i nogle tilfælde er frittaget for skatter og afgifter. For at dække over, at der er tale om designerbrændstof uden afgift bliver det blandet med dieselolie og andre kemiske forbindelser, så de endelige fysiske egenskaber bliver ændret - og så det kan sælges på det sorte marked.

