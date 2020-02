Lastbilservicevirksomhed får ny direktør

Mandag 10. februar 2020 kl: 11:10

Kasper Rasmussen er ny direktør i Nyscan A/S.

Hej Ejendomme A/S

H.E. Jørgensen A/S - MAN-forhandler

Nyscan Trucks A/S - DAF-forhandler

Hej Parts A/S

Kajs Lastbilcenter ApS

Hej Finans A/S

Af: Jesper Christensen Kasper Rasmussen kommer fra et job som regional salgschef hos Scania Danmark, hvortil han blev hentet fra jobbet som eftermarkedsdirektør hos netop Nyscan.Kasper Rasmussen, der er udlært lastbilmekaniker, har været værkfører, værkstedschef, servicechef, eftermarkedsdirektør og salgschef hos flere spillere i lastbilbranchen.- Jeg må nok indrømme, at jeg har dieselolie i årene. Jeg er glad og stolt over, at Nyscans ejer, Henrik E. Jørgensen fra HEJ Gruppen, har vist mig den tillid at invitere mig tilbage som administrerende direktør i Nyscan, siger Kasper Rasmussen.Efter nogle år på importør-siden ser han frem til igen at komme helt tæt på lastbilkunderne både på service- og salgssiden. Her indgår Nyscan i HEJ Gruppen, der også har autoriseret service og forhandling af DAF, MAN, Iveco og Fiat Professional.- Med HEJ Gruppen som ejer ser jeg store muligheder for at modernisere og videreudvikle Nyscans samlede lastbilaktiviteter. Der er sket rigtig meget i Nyscan de seneste år, og både kunder og medarbejdere har stået model til mange forandringer. Nu er vi klar til at genskabe trygheden og tilliden i et stærkere Nyscan 2.0. Det vil vi gøre ved at fastholde de velkendte, gamle værdier om nærhed til kunderne og højt serviceniveau og så tilsætte nye servicekoncepter og de sidste nye teknologier, siger Kasper Rasmussen.Han peger på, at koncernen har en unik position øst for Storebælt med strategisk velplacerede lastbilanlæg i Hovedstadsområdet, på Sjælland samt Lolland-Falster.- Med over 50 års lastbilerfaring har Nyscan yderligere potentiale som leverandør af tunge køretøjer og services. Det glæder jeg mig til at stå i spidsen for, siger Kasper Rasmussen.Nyscan, der har haft forskellige navne gennem årene, har siden 1967 indgået i Scania’s netværk. Tidligere som både forhandler og service-værksted - siden 2017 som autoriseret Scania servicepartner.Nyscan A/S er et datterselskab under H.E.J. Holding A/S, der også rummer:H.E.J. Holding er medejer af Rea Gruppen Holding A/S med en aktiepost på 50 procent.Gennem Rea Gruppen Holding er H.E.J. Holding også involveret salg og service af køretøjer fra Iveco- og Fiat Professionel på Sjælland.