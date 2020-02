Virus i Kina påvirker posten

Af: Redaktionen I Norge melder Posten Norge, at brevposten til Kina er indstillet frem til og med 29. februar. Man kan dog stadig indlevere post til Kina som normalt.Posten vil blive opbevaret, indtil postgangen til Kina genoptages.Posten Norge oplyser, at selskabet arbejder på at finde alternative transportløsninger. Postvirksomheder over hele verden er i løbende kontakt for at diskutere og vurdere tiltag, der kan få postgangen til Kina i gang.Posten Norge peger på, at post fra Kina vil være forsinket den kommende tid.