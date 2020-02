Volvo Trucks stillede op til chaufførtest over 176 kilometer

CHAUFFØRTEST:

Torsdag 6. februar 2020 kl: 10:40

Af: Redaktionen Vi havde valgt testturen - den sædvanlige fra Aarhus Nord, sydover til Stilling ved Skanderborg, hvorfra det gik ad den snoede og bakkede landevej Rute 511mod Randers over Hadsten. Fra Randers gik ruten ad landevejen Rute 46 mod Silkeborg, der også udmærker sig ved at være snoet om end ikke helt så bakket som Rute 511. I Silkeborg gik ruten først ad Motorvej 15 mod vest til Funder-afkørslen, hvor vi vendte for at køre ad motorvejen tilbage til Aarhus N. Ruten var på i alt 176 kilometerUmiddelbart imponerede testbilen ved en overraskende høj gennemsnitshastighed på 63 km/t. Det er faktisk den næsthøjeste for alle de biler, vi har testet på ruten de seneste år.Set fra vores plads bag rattet var testbilen let at køre med god brændstoføkonomi for øje. Med både tanker og lastbil indstillet på økonomisk kørsel og med mest mulig brug af cruise-kontrollen ACC i forhold til trafikken på vejen og dens beskaffenhed, scorede vi ret hurtigt pænt mange point.To af de væsentligst hovedbudskaber i kunsten at køre økonomisk er for det første fremsynethed, og for andet andet at lade lastbilen rulle så meget som muligt frem til kryds, rundkørsler, sving og ned ad bakke for at udnytte den energi, man har brugt for at få vogntoget op i fart.Hver gang man træder på bremsen, går der bevægelsesenergi til spilde i form af varme.Efter testrutens 176 kilometer kunne vi notere en score på 97 - ud af 100 mulige. Med lige under 15 procent friløb.Volvo Trucks medkørende specialist Morten Fonseca Nielsen, der er produktchef - Dynafleet hos Volvo Trucks i Danmark var godt tilfreds.Da vi havde opfordret ham til at komme med sine kommentarer efter turen, var vi spændte på hans dom. For et er systemets point-givning - noget andet er, hvad en person i virkelighedens verden mener.Morten Fonseca Nielsen mente nok, at han kunne lære os noget - det var at fokusere endnu mere på at lade lastbilen rulle selv uden motorstøtte, for et vogntog med en totalvægt på 42 ton kan rulle ret langt.Han pegede eksempelvis på, at man med behørig hensyn til den øvrige trafik godt kan slippe speederen omkring 1.000 meter før en frakørsel på motorvejen - hvis det ikke går opad bakke.Han pegede også på, at vi kan hente noget ved kørsel frem mod eksempelvis rundkørsler, hvor vi flere gange måtte bruge bremsen for at komme tilstrækkelig ned i fart til at kunne komme gennem rundkørslen med alle 12 hjul på vejen. Altså være bedre til at vurdere, hvor langt lastbilen kan rulle af sig selv, og om den kommer langt nok ned i hastighed, så den kan klare vejsvinget eller turen ind i rundkørslen uden, at vi skal spilde energi ved at bremse.Og så pegede han også en anden ting - at jo bedre, man kender sin lastbil eller vogntog, jo bedre forudsætninger har man for at trimme sin kørsel på frihjul.Morten Fonseca Nielsen vil gerne køre en tur med os en anden gang, hvor han så vil kommenterer vores kørsel under vejs.Her og nu tager vi de gode råd til os, da vi godt kan se, at der er plads til forbedringer - også selvom vi mener, at vi gør det ganske godt.















© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.