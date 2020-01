Skånsk havn byder nyrenoveret færge velkommen

Fredag 31. januar 2020 kl: 13:54

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ro/pax-færgen, der er bygget i Holland og tidligere har sejlet på Middelhavet, har plads til 215 passagerer. Der er tre bildæk, et dæk med opholdsområder og kahytter - 80 kahytter til passagerer - og et dæk til besætningen.Færgen er bygget om, så den opfylder TT-Lines’ GreenShip-standarder for bæredygtighed. For at leve op til miljøkravene for skibe, der sejler i Østersøområdet er M/S Marco Polo blevet udrustet med en scrubber, der renser røgen fra motorerne for svovloxider og partikler. Derudover har TT-Line fået installeret en anden bogpropeller for at forbedre skibets manøvreegenskaber.TT-Line har udvidet flåden med M/S Marco Polo som følge af øget efterspørgsel på transportmarkedet i den sydlige del af Østersøen.- Vi er uhørt glade for at vi har fundet færgen, som enkelt har kunnet integreres i rederiets flåde, siger Bernhard J. Termühlen, der er administrerende direktør i TT-Line.Med det nye ro/pax-skib har TT-Line nu syv skibe, der sejler på ruter fra Trelleborg til havne i Tyskland, Polen og Litauen.