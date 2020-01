Forsvaret har fået nummer 100 af den seneste ordre

Fredag 31. januar 2020 kl: 12:11

Af: Redaktionen V8 tungtrækker med blokvogn til kampvognstransport.Oberst Christian Ishøj, chef for Kapacitetsansvarlig Land - det er den afdelingen, som anskaffer rullende materiel til Hæren - i FMI, bød velkommen til mærkedagen med ros til Scania for at forstå forsvarets krav og være en innovativ samarbejdspartner.Derefter blev ordet givet videre til administrerende direktør i Scania Danmark Marcus Holm, der takkede for de rosende ord og bekræftede, at Scania vil fortsætte med at leve op til de store krav fra Forsvaret.Marcus Holm nævnte også, at Scania sætter stor pris på det brede samarbejde, der ud over udvikling og levering af lastbiler, også omfatter et konceptopbygget uddannelsesprogram, diagnosticering og specialværktøj samt mulighed for support/servicering af alle lastbilerne på de fleste af Scania’s landsdækkende værksteder.De tre lastbiler, der blev leveret til Forsvaret på Skive kaserne torsdag i sidste uge, var alle V8-trækkere med 650 hk-motorer opbygget til tungvognstransport og med forskellige blokvogne til transport af eksempelvis pansrede mandskabs- og kampvogne. Køretøjerne er nogle af de mere komplekse varianter, da de skal kunne bruges i den daglige hjemlige struktur samt i indsatsområder rundt omkring i verden.Bilernes hjulkonfiguration er 8x4/4 med fuld luftaffjedring, træk på to af akslerne samt styrbar første og anden aksel. De 8-akslede blokvogne kan justeres med 50 cm i højden og styrer på alle aksler for at sikre bedre fremkommelighed.Alle tre V8’ere er med R Highline førerhus, så der er god plads til Forsvarets specielle materiel og til chaufføren. Fremadrettet vil der også blive leveret varianter i en pansret version, så personale er beskyttet mod vejsidebomber, miner og andre former for ammunition.Parallelt med det danske projekt er Scania også i gang med en større leverance til det Hollandske Forsvar på over 3.000 lastbiler samt i tilbudsfasen på mange andre militære anskaffelser rundt om i verden.





