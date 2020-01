Kontrol med dyretransporter har været mangelfuld

RIGSREVISIONEN I BERETNING:

Fredag 24. januar 2020 kl: 15:17

Baggrund og formål med undersøgelsen

Væsentligste resultater af undersøgelsen:

Miljø- og Fødevareministeriet har udført de typer af kontroller, som ministeriet skal, men stikprøvekontrollerne er ikke tilpasset udviklingen i antallet af grisetransporter og er heller ikke planlagt risikobaseret. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende

Miljø- og Fødevareministeriet har ikke gjort brug af alle sine sanktionsmuligheder, og ministeriet har ikke sikret, at transportører, der gentagne gange forbryder sig mod reglerne, er blevet sanktioneret effektivt. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende

Af: Jesper Christensen Konsekvensen af den mangelfulde kontrol har været en unødig stor risiko for, at grisene er kommet til skade eller er blevet påført lidelser under transporten.- Da Statsrevisorerne bad Rigsrevisionen om at undersøge Miljø- og Fødevareministeriets kontrol med dyretransporter og sanktionering af overtrædelser, havde vi en formodning om, at kontrollen ikke var så effektiv, som den burde være. Det har vi desværre fået bekræftet. Det er afgørende for dyrenes velfærd, at Fødevarestyrelsen kontrollerer, om dyrene er egnede til transport. Og det er afgørende for branchen og for retsfølelsen, at transportører, der gentag- ne gange ikke overholder reglerne, sanktioneres hårdt, lyder Statsrevisorerne i deres bemærkning til Rigsrevisionens beretning.Formålet med Rigsrevisionens undersøgelse har været at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført en effektiv kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018. I den forbindelse har Rigsrevisionen set på, om ministeriet har gennemført de kontroltyper, som ministeriet skal, herunder om kontrollernes indhold, placering og antal har fulgt den udvikling, der har været i risikobilledet og i omfanget af eksporten af grise på lange transporter.Derudover har Rigsrevisionen set på, om ministeriet har benyttet sine sanktionsmuligheder på området. Rigsrevisionen har særligt set på, om ministeriet har sanktioneret overtrædelser i overensstemmelse med forordningerne, den nationale lovgivning og ministeriets egne retningslinjer.EU’s transportforordning og kontrolforordning stiller krav om, at medlemslandenes myndigheder skal tilrettelægge en effektiv kontrol og sanktionere overtrædelser af reglerne. Indsatsen skal have en afskrækkende effekt over for de transportører, der ikke overholder reglerne.Rigsrevisionen satte gang i undersøgelsen i februar 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.Beretningen om kontrol med dyretransporter kan hentes