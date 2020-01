Tidligere transportminister klippede fragtmændenes røde snor

Fredag 24. januar 2020 kl: 13:17

Fakta om fragtmændene i Danmark:



Om Danske Fragtmænd A/S:

I de første mange år var Danske Fragtmænd organiseret som et a.m.b.a., men i 2007 blev alle fragtmændenes kræfter og kompetencer samlet i ét aktieselskab med navnet Danske Fragtmænd A/S

Danske Fragtmænd A/S er stiftet 1. september 2007

Nettoomsætning i 2018: 2,9 milliard kroner

Ejet af 40 fragtmænd over hele Danmark

24 fragtcentraler over hele landet med godt 1.200 medarbejdere. 2.000 chauffører, der er ansat af de enkelte fragtmænd. 1.800 køretøjer. 9,5 millioner forsendelser årligt - blandt andet hårde hvidevarer, elektronik, reservedele og dagligvarer

40.000 erhvervskunder

Transport og distribution med dag-til-dag-levering overalt i Danmark, Sverige og Slesvig Holsten

Af: Jesper Christensen Tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V), der bor i Vojens, klippede fragtmændenes røde snor i Hammelev mellem Haderslev og Vojens.Omkring 100 inviterede gæster var tilstede ved indvielsen i Hammelev, og det var den lokale fragtmand Lars Elsborg Jensen fra Godstransporten Kolding A/S, der bød de mange gæster velkommen i den nye terminal.- Velkommen alle sammen, dejligt at se så mange fremmødte til indvielsen af vores nye terminal i Hammelev. Vi blev lidt overraskede, da vi læste i avisen, at terminalen på Sverigesvej var solgt og med kort varsel, skulle der findes en egnet placering til en ny terminal. Det blev en positiv flytning i Haderslev, hvor vi fyldte lige rigeligt. Trafikken er nu blevet mindre belastet, da vi hvert døgn havde 160 lastbiler til og fra terminalen, sagde han.Grunden som den nye terminal er bygget på, ligger tæt ved tilkørslen til E45 og vil forbedre logistikken for Danske Fragtmænd og ikke mindst reducere den tunge trafik til og fra Haderslev by.Danske Fragtmænds beslutning om at bygge en ny terminal i området omkring Haderslev fremfor at søge nye lokaler længere nordpå skyldes et klart ønske om at bevare den lokale arbejdsplads for de 87 medarbejdere og chauffører, der til dagligt har deres gang på terminalen. Derudover signalerer byggeriet også kraftigt, at man fra transportkoncernens side tror på en lys fremtid for området.Der har været fragtmænd i Danmark i over 100 år. I begyndelsen foregik transporten på menneskeryg og med hestevogn. Fra omkring 1. verdenskrig begyndte der at komme motoriserede køretøjer, og fragtmændene har siden transporteret gods via lastbiler





Fakta om Danske Fragtmænd Hammelev:



Danske Fragtmænd flyttede i starten af november 2019 ind i en nybygget terminal i Hammelev cirka syv kilometer vest for Haderslev by. Danske Fragtmænds tidligere terminal på Sverigesvej var blevet for lille og utidssvarende

Officiel indviet fredag 24. januar 2020 af folketingsmedlem og tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) Grundareal: 36.225 kvadratmeter

Bebygget areal: 7.039 kvadratmeter fragtterminal og 555 kvadratmeter administrationsbygning

Byggeriet har krævet flytning af 56.000 kubikmeter jord, svarende til 560.000 trillebøre eller 5.600.000 spande. Der er ligeledes tilkørt 50.000 kubikmeter sand svarende til 500.000 trillebøre eller 5.000.000 spande

Derudover er der til byggeriet blandt andet blevet brugt cirka 4.500 ton beton, 1.500 skruer, 20 kilometer tagpapbaner, 11.500 meter elkabler, 512 meter vvs-rør. Terminalens stålkonstruktion vejer 181.000 kg

Ligger hensigtsmæssigt placeret ved E45 ved Hammelev

87 medarbejdere. Heraf er de 22 ansat hos Danske Fragtmænd i terminaldriften. De resterende 65 er chauffører ansat hos den lokale fragtmand Godstransporten Kolding

160 lastbiler kører hvert døgn til og fra Danske Fragtmænd Hammelev for at transportere gods til og fra Sønderjylland

55 porte som lastbilerne kan køre til for at laste og losse

Godt 652.000 forsendelser til og fra Hammelev på årsbasis

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.