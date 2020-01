Metroselskabet sætter åbningsdato på M4

Fredag 24. januar 2020 kl: 12:23

Af: Redaktionen Med åbningen af M4 kan hele kvarteret Nordhavn se frem til flere besøgende til blandt andet de mange rekreative muligheder i området.- Metroen har gjort København til en ægte storby. Den bringer os tættere sammen og skaber nye oplevelser for alle. Med Nordhavnsmetroen får vi meget mere metro - og det til en helt ny bydel, som før har været svært tilgængelig. Jeg håber, at rigtig mange københavnere og besøgende nu vil tage turen til Nordhavn og nyde de smukke omgivelser. Samtidig er jeg sikker på, at beboerne får glæde af den nye hotline til resten af byen, siger overborgmester Frank Jensen (S).









M4 forventes at åbne lørdag 28. marts 2020, såfremt myndighederne har givet den endelige tilladelse til at køre med passagerer på strækningen











