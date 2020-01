Esbjerg-vognmand dækker sig ind med tre-årig aftale

Regummierede dæk gavner miljøet



På forkant med stigende bødekrav



Af: Redaktionen Esbjerg Gods, der er grundlagt i 1978 og har ca. 150 medarbejdere, har 100 biler kørende i hele Danmark.Samlet set er det forventningen, at Esbjerg Gods kan spare miljøet for 80 tons CO2 om året - og samtidig opnå en økonomisk besparelse på 10 procent på hele flåden, der består af 100 store og små lastbiler og vogntog.Det skal blandt andet ske ved at benytte regummierede dæk, der er baseret på en høj grad af genanvendelse, og ved at sikre korrekt dæktryk.Gennem de senere år er den danske transportbranche blevet mere og mere opmærksom på miljøet og har taget ansvaret på sig.- Vi lever af at transportere og lagerhåndtere gods. Vi hører til i energimetropol Esbjerg, og en stor del af vores kunder hører til i energisektoren. Derfor synes vi også, vi skal tage vores del af ansvaret for vores fælles miljø, siger Peter Kristiansen, der er controller hos Esbjerg Gods.Det synspunkt er Ole W. Nielsen, der har den daglige kontakt med kunderne, enig i.- Det er altid mere optimalt at komme ud til kunderne, når vi er på forkant med miljøet.- Sammen med vores nye dækleverandør Bridgestone har vi i fællesskab valgt CO2-venlige Bandag-dæk til vores køretøjer, til gavn for både dieseløkonomien og ikke mindst naturen, forklarer Peter Kristiansen.Generelt oplever Bridgestone, at der er fokus på brugen af regummierede dæk hos kunderne.- I gennemsnit giver regummieringer op til 30 procent lavere udgifter pr. kilometer end nye dæk. Jo flere gange, karkassen kan regummieres, jo lavere bliver omkostningerne i dækkets samlede levetid. Samtidig er CO2-emissionen 40 procent lavere end ved fremstilling af nye dæk, siger Bridgestones salgschef i Danmark Niels Nielsen.Også værkstedschef hos Esbjerg Gods, Bjarne Hermansen, er glad for den nye dækaftale. Som en ekstra bonus i samarbejdet med Bridgestone forventer han, at Bridgestones FleetPulse app kan være med til at gøre hans hverdag lettere og reducere risikoen for bøder på grund af fejl og mangler.- Med FleetPulse app’en tjekker chaufførerne i løbet af et par minutter hver morgen køretøjerne. Tilbagemeldingen lander så på min mail, og jeg får på den måde et godt billede af køretøjets tilstand, siger Bjarne Hermansen.Med løsningen forventer Esbjerg Gods samtidig at være på forkant med de stigende bødekrav for fejl og mangler på køretøjerne, som trådte i kraft 1. januar 2020.