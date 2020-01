Lastvognsmekanikerfaget var med til DM i Skills - med succes

Fredag 24. januar 2020 kl: 10:52

Tobias Maarup Pedersen fra Volvo Truck Center i Aarhus kvalificerede sig i efteråret til DM i Skills.

Dejligt at få lov at prale med vores lærlinge



Af: Redaktionen Tobias Maarup Pedersen flankeret af Thomas Knudsen, Volvo Truck Center i Aarhus, og Lars Bo Larsen, adm. direktør for Volvo Danmark, samt de fire andre Volvo-lærlinge, der var med i Bella Center.Volvo Trucks var repræsenteret på begge stande. Tobias Maarup Pedersen fra Volvo Truck Center i Aarhus kvalificerede sig i efteråret til DM ved regionsmesterskaberne og leverede en stærk præstation i de tre forskellige opgaver, selv om han ikke løb med den endelige sejr.Med i Bella Centeret var også tre af Tobias’ lærlingekolleger fra Aarhus, som stod på Prøv, Mærk og Føl standen og fortalte de mange fremmødte unge, hvordan det er at arbejde som lastvognsmekaniker.- Det har været nogle fantastiske dage, hvor vi har fået lov at prale med flere af vores dygtige lærlinge fra Volvo Truck Center både i konkurrencen og på udstillingsstanden. Det er rigtig vigtigt for os at komme ud og vise de unge, at der er spændende og sjove karrieremuligheder inden for vores fag, og det gør vi bedst ved at lade vores lærlinge fortælle om deres egne erfaringer, siger administrerende direktør for Volvo Danmark Lars Bo Larsen, der også var tilstede på udstillingsstanden og blandt publikum ved konkurrencestandene.