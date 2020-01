Randers-vognmand har fået den anden af to trækkere

Tirsdag 21. januar 2020 kl: 09:56

Af: Redaktionen Den nye trækker er blandt andet udstyret med fuld luftaffjedring, VEB+ motorbremse, New York pakke, Norges Bogie, xenon-lygter, og originale LED fjernlygter i taget.Bilen er bygget op med fuld alu-dørk, originale sideskørter, hydraulikanlæg til kørsel med gylle og værktøjskasse med el-opluk.Ringvejens Autolak i Silkeborg har stået for lakering, mens BJ i Padborg har plysset bilens førerhus.Volvo Truck Center Randers har stået for opbygning og klargøring. Bilen er solgt og leveret af Hans Pedersen.