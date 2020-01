- Politiet kontrollerede fyrværkeri-transporter

Tirsdag 21. januar 2020 kl: 09:32

Af: Redaktionen Tungvogncenter Syd hos Sydøstjyllands Politi kontrollerede i perioden 55 fyrværkeritransporter, og der blev optaget rapport i 10 tilfælde.

Manglende afmærkning af køretøjer

Mangelfuld lastsikring

Ildslukkere som havde mangler / ikke var kontrolleret som foreskrevet

Transportfirma uden tilknyttet sikkerhedsrådgiver

Forkert afmærkning af emballage (markeret som indeholdende en mindre farlig klasse)

Lastrum ej aflåst

Emballage ej lukket

Manglende EX-godkendelse af lastbil (godkendelse til transport af eksplosiver)

Beskadiget emballage med fare for beskadigelse af indhold (grundet dårlig pakning fra afsender)

Manglende transportdokument vedrørende farligt gods

Kørsel i frakendelsestiden

Lov om Godskørsel

Anvendt håndholdt mobiltelefon under kørslen

Overhaling over spærreflade

Vognbaneskift til ulempe med videre

Om Tungvognscenter Syd

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi

Tungvognscentrets arbejdsområde er primært at varetage den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelse af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel

Under kontrollerne blev der fundet forskellige overtrædelser af reglerne vedrørende transport af farligt gods:I forbindelse med kontrollerne blev der også oprettet to sager på salgssteder, hvor der ikke var opsyn med åbentstående containere med fyrværkeri. På det ene salgssted kunne patruljen fra Sydøstjyllands Politi køre direkte til to containere med fyrværkeri og opholde sig ved dem i 15 minutter. Herefter måtte de selv opsøge personale på salgsstedet.I en af sagerne vedrørende manglende afmærkning af et køretøj, oplyste føreren af en større varebil, at han undlod at afmærke køretøjet for at undgå kontrol. Da han heller ikke medbragte et transport-dokument og ikke havde lastsikret sit gods, blev det til en større bøde.Kontrollerne viste også andre overtrædelser:- En sag er jo altid én for meget, men overordnet er vores opfattelse, at der denne vinter var mere styr på fyrværkeritransporterne, end vi har set ved tidligere kontroller. Særligt på lastsikringsområdet kan vi se en forbedring, siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund fra Sydøstjyllands Politi.