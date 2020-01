Lastbil ramte fredag en rørledning til cement

Fredag 17. januar 2020 kl: 13:45

Af: Redaktionen Vejen vil ifølge politiet været spærret et godt stykke tid, da rørledningen har løsnet sig i den en ende og er i fare for at styrke sammen.









Der er etableret omkørsel på stedet.













