Tre personer er anholdt for narkosmugling fra Danmark til Norge

Torsdag 16. januar 2020 kl: 10:29

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I Norge er der i forbindelse med efterforskningen beslagslaglagt en større mængde kokain, som er indsmuglet fra Danmark. Under onsdagens aktion blev der gennemført en koordineret anholdelses- og ransagningsaktion i henholdsvis Norge og i Danmark.I Danmark gennemførte politiet aktioner i Sydøstjylland, i Horsens og Brædstrup-området, hvor Særlig Efterforskning Vest ransagede syv adresser og anholdt to danske mænd - begge på 28 år. De sigtes begge for indsmugling af en større mængde kokain.Politiet i Norge anholdt onsdag en dansk mand på 49 år, som fremstilles i Norge med henblik på fængsling. Han sigtes ligeledes for indsmugling af kokain.Begge danske mænd fremstilles torsdag i grundlovsforhør i Retten i Horsens.- Særlig Efterforskning Vest har til formål at bekæmpe international og grænseoverskridende kriminalitet. Det er denne sag et godt eksempel på, hvor vi, på baggrund af et tæt og konstruktivt samarbejde med norsk politi, har fået beslaglagt en stor mængde kokain og foretaget flere anholdelser i både Norge og Danmark, siger politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest Brian Voss Olsen.Fremstillingerne i Horsens forventes afholdt for lukkede døre.Norsk politis Kripo-afdeling oplyser, at onsdagens aktion var en del af “Operation Hubris”, som har været i gang siden foråret 2018.Over 50 perosner er sigtet i forbindelse med “Operation Hubris”, hvor der også er beslaglagt store mængder narko - 4 ton hash, 196 kg amfetamin, 71,5 kg kokain, 45 kg MDMA og 25 kg heroin.Kripo i Norge vil ikke afvise, at “Operation Hubris” vil føre til flere anholdelser og beslaglæggelser.