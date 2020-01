Godt med bred aftale om udstationeringsloven og godskørselsloven

VOGNMANDSORGANISATION:

Onsdag 15. januar 2020 kl: 10:45

Af: Redaktionen - Vi har kæmpet benhårdt for at opnå et brugbart resultat i den her sag, og det er et helt afgørende skridt i kampen mod social dumping og unfair konkurrence, siger Erik Østergaard, DTLs administrerende direktør i en kommentar til den aftale mod social dumping på landevejene, som S-Regeringen har indgået med et stort flertal af partierne i Folketinget. Alle partier undtaget Liberal Alliance, står bag aftalen, der skal sikre, at udenlandske chauffører, der kører indenrigskørsel i Danmark, bliver aflønnet på dansk niveau.- I DTL-Danske Vognmænd er vi meget tilfredse med resultatet og en bred aftale, siger Erik Østergaard og peger på, at Kurt Beier-sagen, der satte gang i forhandlingerne om en aftale mod social dumping på landevejen, havde sit udspring i Padborg, og at der fra de kanter har været kastet store summer og en del energi efter at få forpurret forslaget. Det er man ikke lykkedes med.- Jeg må ærligt indrømme at en stor del af debatten har været temmelig søgt og afsporende i forhold til substansen. Så det glæder mig, at også et par blå partier har besindet sig og alligevel valgt at indgå i en løsning, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Et enigt Folketing pålagde den tidligere regering at finde løsninger, der vanskeliggjorde eller umuliggjorde fiflerier, som dem vi så for godt et år siden i Padborg. Når samme regering og dens daværende parlamentariske grundlag derpå beder arbejdsmarkedets parter komme med et løsningsforslag, så synes jeg, det er på sin plads, at politikerne også siger tak og stemmer for, når arbejdsmarkedets parter i enighed fremlægger et forslag. Det havde ærlig talt set mærkeligt ud, hvis Venstre og Dansk Folkeparti ikke havde leveret i denne fase. Så stor ros for, at de besindede sig og nu indgår i aftalen.Erik Østergaard vurderer, at kombinationen af den danske politiske aftale, samt de vejpakker, som efter alt at dømme er i deres sidste fase i lovgivningssystemet i EU inden vedtagelse, tilsammen udgør det hidtil hårdeste tiltag mod vognmænd og speditører, der spekulerer i løndumping og lavtlønschauffører.- Der god grund til at glæde sig i dag. Jeg er stolt af, at DTL-Danske Vognmænd i årevis har været blandt de drivende kræfter i dét arbejde og dermed har bidraget til at fastholde et dansk godstransporterhverv på danske vilkår - og ikke bare ladet laveste fællesnævner råde, siger Erik Østergaard.