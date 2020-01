Selvkørende teknologi er emnet på opstartsmøde for assessorer

Tirsdag 14. januar 2020 kl: 12:29

Af: Redaktionen Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har i løbet af 2019 gennemført en evaluering af de administrative aspekter af forsøgsordningen med selvkørende køretøjer.Evalueringen resulterede i en række anbefalinger, herunder oprettelsen af et assessorforum, hvor assessorer og myndigheder, der beskæftiger sig med selvkørende køretøjer, kan mødes og drøfte problemstillinger og principielle spørgsmål i forhold til lovgivningen på området.Det er på baggrund af denne anbefaling, at Færdselsstyrelsen har oprettet et assessorforum med opstartsmøde torsdag 27. februar i Ribe. På mødet deltager repræsentanter for Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.Tilmelding til mødet kan ske via detteTilmeldte deltagere vil modtage en dagsorden for mødet en uge forinden. Hvis der er forslag til emner, der ønskes drøftet på mødet, kan man fremsende dem i forbindelse med tilmeldingen.