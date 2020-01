Midtjysk kommune vil sætte strøm til skraldet

Tirsdag 14. januar 2020 kl: 10:47

Af: Redaktionen Overgange til el-skraldebiler i Herning Midtby, Snejbjerg, Lind og Tjørring betyder, at Herning Kommune årligt vil skære sit CO2-udslip ned med omkring 100 ton CO2 og samtidig reducere udslippet af partikler. Derudover vil borgerne opleve mindre støj fra skraldebilerne i bybilledet. Skraldebilerne indrettes med to kamre, som kan tømme kommunens nye to-delte affaldsbeholdere.Det er politisk besluttet, at affaldet i Herning Kommune fra 1. januar 2021 skal sorteres i fire fraktioner og indsamles henholdsvis hver 2. og 4. uge i nye to-delte affaldsbeholdere. Den ene affaldsbeholder er til madaffald og restaffald, mens den anden er til papir/pap og metal/glas/plast. Sorteringen betyder, at en større andel af affaldet kan genanvendes. Dermed reduceres det samlede ressourceforbrug.







Forventningen er, at brugen af el-biler og sorteringen i flere fraktioner gør det lidt dyrere at få tømt affald, hvorfor affaldsgebyret vil stige. Udgiften til renovation i Herning Kommune ligger imidlertid meget lavt og vil efter en stigning ligge på niveau med omkringliggende kommuner.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.