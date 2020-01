Lastvognsmekaniker er konkurrencefag ved DM i SKILLS for første gang

Mandag 13. januar 2020 kl: 11:53

Lucas Messerschmidt Rasmussen på 20 år deltager i DM i Skills. (Foto: Scania Danmark)

Med sine bare 20 år er Lucas Messerschmidt Rasmussen allerede godt bekendt med transportbranchen. Han er nemlig søn af vognmand John Rasmussen fra Fuglebjerg og dermed ”vokset op” med både Scania og lastbiler. Det var da også Lucas’ far, der overbeviste ham om, at han skulle prøve at tage i praktik som lastvognsmekaniker hos Scania i Sorø.



- Jeg ville egentlig gerne have været smed, men min far overbeviste mig om, at jeg som lastvognsmekaniker kunne kombinere alle mine interesser - for ud over mekanikerarbejde, skal vi også svejse, skære og arbejde med it.



Efter en uges praktik i ottende klasse var Lucas overbevist og allerede meget interesseret i faget, så praktikken i nienede klasse blev samme sted, efterfulgt at en læreplads. I dag er Lucas i gang med sit femte hovedforløb og kan afslutte sin uddannelse om et års tid.



Når man spørger, hvorfor han valgte at uddanne sig til lastvognsmekaniker og ikke personbilsmekaniker svarer han, at arbejdet med lastbiler er mere udfordrende. Ikke to lastbiler er ens, hvilket giver mange udfordrende opgaver, og det betyder, at man lærer noget nyt hver dag.



Udfordring kom der også, da underviserne fra TEC i Hvidovre, hvor Lucas går på skole, spurgte, om han ville deltage i Skills-mesterskaberne. Efter lidt betænkningstid takkede han ja, og nu er han gået i skrap træning.



- Jeg læser meget teori både på skolen og hjemme. Og så har vi haft nogle dage, hvor vi har trænet på skolens værksted, så jeg føler, jeg er ved at være klar, siger Lucas, når man spørger, om han er klar til konkurrencen.



Heldigvis er der stor opbakning fra både skolen og ikke mindst fra kollegaerne i Sorø og både mekaniker Jesper Jørgensen og værkfører Lasse Søgaard vil følge Lucas, når det går løs i Bella Centeret.



- Jeg forventer, at dette bliver stort, flot og spændende. Jeg kender kun Mathias, som også kommer her fra TEC Hvidovre, men jeg tænker, at niveauet er højt, så der bliver tæt konkurrence. Men også det at skulle konkurrere et sted, hvor der kommer så mange besøgende og tilskuere giver et pres. Men jeg er god til at holde hovedet koldt i pressede situationer, så jeg håber, det går.



Fra Scania forhandler, Im Stiholt i Nordjylland, deltager mekanikerlærling Rasmus Dissing Svane, så Scania er flot repræsenteret - og deltagerne kommer blandt andet til at arbejde på den sidste nye V8 Limited Edition, så der er altså også lidt lækkert at kigge på for tilskuerne.

Af: Redaktionen I anledning af, at faget lastvognsmekaniker er med som konkurrencefag for første gang ved DM i Skills har Scania Danmark sendt denne beretning om en af deltgerne.Scania Danmark beretter:DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.Der er gratis adgang alle dage og åbningstiderne er følgende:Torsdag 16. januar klokken 10:15 til 16.00Fredag 17. januar klokken 8.00 til 17.00Lørdag 18. januar klokken 8.00 til 14.00