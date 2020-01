Cementstøberi har fået ny bil med bagmonteret kran

Fredag 10. januar 2020 kl: 12:00

Af: Redaktionen Den nye forvogn er opbygget med tre-vejs tippelad og aftagelig, bagmonteret kran, så den både kan køre med materialer til betonproduktionen uden kran og med pallegods med færdigvarer, der så kan leveres med kran. Materialerne anvendes i produktionen af blandt andet betonfliser, belægningssten, kantsten samt færdigbeton, mens de færdige varer leveres til ekempelvis byggemarkeder, entreprenører, brolæggere og private.Det er Stiholt's markedschef Jens Holger Pedersen, der lige som mange gange før har stået for leveringen af den nye Scania G 500, hvor førerhuset af hensyn til chaufførens mange daglige ind- og udstigninger er placeret lidt lavere på chassiset.







Motoren er en 13-liters seks-cylindret rækkemotor på 500 hk og med et maksimalt drejningsmomenet på 2.550 Nm. Lastbilens 14-trins gearkasse med to krybegear har fuldautomatisk Opticruise gearskiftesystem. Bagtøjet er et tandembagtøj med langs- og tværgående differentialespærrer og en udveksling på 2,92:1.





Chassiset er fuldt luftaffjedret, og af hensyn til manøvreevnen er den bageste støtteaksel styrbar samt løftbar ved tomkørsel uden kran.





FC Beton kører normalt 8-10 år med sine lastbiler, så derfor er der tegnet vedligeholdelseskontrakt inklusiv udvidet drivlinegaranti på den nye Scania. Som det fremgår af billederne, er bilen udrustet med VBG kærretræk, og det skyldes, at den i løbet af et par måneder får selskab af en ny, tre-akslet kærre, så den maksimalt tilladte vogntogsvægt kan udnyttes mere effektivt.







Bag forkortelsen FC gemmer der sig navnet Frejlev Cementstøberi A/S.









