Ny vækstplan skal give logistik- og handelserhvervene bæredygtig medbør

MELDING FRA S-REGERINGEN:

Torsdag 9. januar 2020 kl: 11:59

Af: Redaktionen - Vækstplan for handel og logistik er en grøn saltvandsindsprøjtning til vores handels- og transportvirksomheder i hele Danmark. Det er erhverv, som er vigtige for at sikre aktivitet og vækst både i by og på land. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper dem med vokse, samtidig med at vi har fokus på, at det bliver på en grøn måde. Det understøtter vækstplanen, og det er jeg rigtig glad for, siger erhvervsminister Simon Kollerup.Planen indeholder en række initiativer, der skal hjælpe den danske detail- og- e-handel. Vejen til vækst skal også være nemmere for de mange virksomheder, som hver dag transporterer gods og varer rundt til danske butikker og danske hjem.







Initiativerne gælder blandt andet madspild, levende bymidter, bæredygtig emballage, trafikdata og kunstig intelligens.





I forbindelse med planen fremhæver erhvervsministeren, at handels- og logistikerhvervet er afgørende for dansk økonomi. Danske handelsvirksomheder presses af den stigende globale e-handel og online platforme. Med vækstplanen skal erhvervene være bedre rustet til den omstilling, så handelserhvervet i endnu højere grad får salg online med et e-handelstjek, med et partnerskab og en værktøjskasse til kommunerne, så de kan håndtere, hvad e-handlen betyder for bymidterne.





Erhvervsministeren fremhæver, at det er vigtigt for S-Regeringen, at vækst går hånd i hånd med grøn omstilling. Derfor vil regeringen blandt andet kortlægge emballage-flow som følge af stingende e-handel, se på hvad e-handlen får af betydning for distributions-mønstre og trængslen samt frikøbe vejdata med grøn og kommerciel værdi.





Derudover tager S-Regeringen med vækstplanen et vigtigt skridt i forhold til at gøre det trygt for forbrugere at handle online, som forhåbentlig kan komme alle de danske virksomheder til gavn, som bruger ressourcer på at leve op til de danske regler og krav for forbrugerbeskyttelse.







Konkret vil S-Regeringen investere i en kunstig intelligens, der kan screene internettet for salg af farlige produkter, der bliver solgt og markedsført til danske forbrugere. Dertil kommer, at regeringen vil skærpe sanktionerne overfor dem, der ikke overholder reglerne.





S-Regeringen lancerer med vækstplanen i alt 21 initiativer. Vækstplanen følger op på de anbefalinger, som vækstteamet for handel og logistik præsenterede sidste år.





S-Regeringen har offentliggjort følgende:



Vækstplanen for handel og logistik - kan hentes her:



Faktaark med vækstplanens initiativer - kan hentes her:



Vækstteamets anbefalinger - kan hentes her:







