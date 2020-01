Den fire-akslede har kran og hejs til biobrændsel

Torsdag 9. januar 2020 kl: 11:46

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Hiab-kranen, der er monteret bag førerhuset, har fem hydrauliske udskud, to ekstra rørføringer og slangeruller monteret indvendigt i kranarmen og stor oliekøler. Kranen betjenes via en CombiDrive 3-radiostyring med display, hvorfra kranens støtteben også betjenes. Som ekstra udstyr har Sawo programmeret betjening af tip og pendelsider ind i kranens radiostyring, så chaufføren kan betjene hele vogntoget fra CombiDrive 3-radiostyringen.Bag kranen har Sawo monteret wirehejset, der er leveret med nødvendig hydraulik for pendelsider og kørsel med tip/kærre.Bilens bagende er opbygget med hydraulisk centermonteret kofanger med udskud på 550 mm og trækudrustning.Endvidere er der leveret et CPL320 containerlad med pendel i venstre side og hel højre side, der er monteret med hjælpefjeder, således at den er nem at åbne og lukke for en enkelt mand.Opbygningen er leveret til Lindahl Biobrændsel, der til daglig arbejder med salg og levering af biobrændsel, herunder pilleovne og fyr samt træpiller, brænde og spåner. Kranbilen skal hjælpe dem med leverancer og aflæsning.