- Bæredygtige drivmidler er i fokus på konference

Torsdag 9. januar 2020 kl: 09:05

Af: Redaktionen Baggrunden for konferencen er, at transportsektoren lige som alle andre sektorer skal bidrage til den grønne omstilling. Konferencen vil sætte fokus på perspektiver og potentialer ved forskellige mulige drivmidler til transportbranchen og ser også på de danske perspektiver for produktion og etableringen af effektive forsyningskæder.Det foreløbige program ser således ud:09:00 Velkomst v/ Transportminister Benny Engelbrecht09:15 Indflyvning til dagen v/ Afdelingschef Anders Hoffmann Klima, Energi- og Forsyningsministeriet

Perspektiverne i VE-brændstoffer til eksisterende motorteknologi:



09.45 Brint - byggestenen til elektrofuels v/ Professor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet



10:05 Gas-to- Liquid og elektrofuels v/ Professor Henrik Wenzel, Syddansk Universitet



10.30 Flydende brændstoffer fra biomasse v/ Professor Lasse Rosendahl, Aalborg Universitet





10.55 Kaffepause





Perspektiver i VE-drivmidler, der forudsætter ny motorteknologi:



11:15 Biogas - Anvendelse til transport v/ Lektor Anne Mette Frey, Aarhus Universitet



11:35 Elektrificering/batterier og Brint som drivmiddel v/ Professor Poul Norby, DTU





Hvad skal der til for at vi får VE i transportsektoren?



11:55 Samtale mellem transportvirksomheder inden for bus- , gods- og flytransport samt DI Transport og Dansk Erhverv.

13:00 Frokost-2-go





Det er gratis at deltage, men kræver forudgående tilmelding senest fredag 10. januar klokken 12.00.





