Storebæltsbroen har fået nyt betalingssystem

Onsdag 8. januar 2020 kl: 17:31

Softwareopdatering løste fejlopkrævninger

En nødvendig investering

Fakta om forbindelsen over Storebælt:

I færgernes tid krydsede cirka 8.000 biler Storebælt i gennemsnit pr. døgn

Det første år efter betalingsanlægget åbnede i 1998 var trafikken mere end fordoblet

I dag passerer godt 37.000 køretøjer broen hver dag, og trafikken ventes fortsat at stige

76 procent af kunderne på Storebælt bruger automatisk betaling som BroBizz eller PayByPlate

Det nye udstyr i betalingsanlægget består blandt andet af et nyt klassifikationssystem, nye kameraer til nummerpladelæsning, nye LED-skilte over vejbanen og nye selvbetjeningsterminaler til kontant- og kortbetaling

Af: Redaktionen Storebæltsbroens betalingsanlæg, der har været i drift i over 20 år, er blevet opdateret med ny teknologi, så det bliver både hurtigere og enklere at komme gennem betalingsanlægget. Særligt PayByPlate-kunder, som betaler med nummerpladen på Storebælt, vil opnå fordele.- Tidligere har PayByPlate-kunder været nødt til at anvende de blå Kort-baner. Det behøver de ikke længere. Den nye teknologi i betalingsanlægget betyder, at de mere end 400.000 kunder med PayByPlate fra på mandag kan komme hurtigere over broen gennem de grønne Ekspres-baner ligesom dem, der betaler med BroBizz, fortæller Palle Nygaard, Driftsleder for Storebælts betalingsanlæg.Der er også penge at spare i de grønne baner, da kunder, som betaler med BroBizz eller nummerpladen, får turen 50 kroner billigere pr. tur i en almindelig personbil.Selvom Storebælts betalingsanlæg som et af de eneste anlæg i verden har to måleanlæg udover kamera, har det nye system givet nogle begyndervanskeligheder, hvor nogle små biler under tre meter fejlagtigt blev opkrævet som en almindelig personbil. Efter en softwareopdatering i betalingsanlægget er fejlen blevet rettet.- Vi arbejder mod den højeste kvalitet på 99,9 procent, og monitorerer løbende den leverede kvalitet. Vi beklager meget fejlen og de gener, den har medført for vores kunder, siger Palle Nygaard og fortsætter:- Fejlen er nu fundet og løst. I betalingsanlægget er det marginaler, der afgør, om en bil klassificeres som en lille bil under tre meter eller som en almindelig personbil. For eksempel har en Toyota IQ en længde på 2,98 meter, og en almindelig personbil er mellem 3 og 6 meter. Her skal kunden derfor være særligt opmærksom på monteret ekstraudstyr bag på bilen, da det kan have betydning for, om bilen opmåles som under tre meter.Formålet med at opgradere betalingsanlægget er at sikre, at Storebæltsbroen også i fremtiden kan håndtere en stigende mængde trafik. Derfor bliver antallet af Ekspres-baner udvidet fra fire til seks baner i begge retninger, og hastigheden sættes op fra 30 til 50 km/t. Begge tiltag vil øge kapaciteten i anlægget.- Trafikken på Storebælt stiger år for år. I dag kører mere end fire gange så mange over broen, som da den åbnede i 1998, og i fremtiden ventes trafikken fortsat at stige. I det nye betalingsanlæg har vi blandt andet fokuseret på kundeoplevelsen i de grønne Ekspres-baner, så kunder, som betaler med BroBizz eller nummerpladen, kan komme hurtigere over broen. Det betyder samtidig, at vi kan få endnu flere biler gennem anlægget og dermed reducere ventetiden, siger Palle Nygaard.Opgraderingen af betalingsanlægget er et vigtigt led i Sund & Bælts digitale strategi. Ved at benytte den nyeste teknologi er betalingsanlægget blevet fuldautomatiseret. Det betyder - udover hurtigere passage gennem Ekspres-banerne - nye selvbetjeningsmuligheder for de kunder, der betaler med kort og kontant.Arbejdet med at omlægge nummerplade-betaling til de grønne baner betyder, at skiltene over betalingsbanerne og skiltene over motorvejen skal skiftes. Frem mod mandag vil kunderne på Storebælt derfor blive mødt af vejarbejde på begge sider af betalingsanlægget. PayByPlate-kunder skal fortsat frem til på mandag køre i de blå Kort-baner.Betalingsanlægget på Storebælt åbnede for biltrafik 14. juni 1998 klokken 22. Allerede fra om morgenen 14. juni holdt bilerne i kø ved det nye betalingsanlæg for at få en af de første køreture over broen. Cirka 2.000 biler kørte igennem betalingsanlægget den første aften