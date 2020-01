FynBus har afsluttet to udbud

Tirsdag 7. januar 2020 kl: 16:50

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I Nyborg kommune har Nyborg Rejser A/S vundet FynBus’ seneste udbud af by- og lokalbuskørslen. Det er også Nyborg Rejser, der kører busserne i Nyborg Kommune i dag, så passagererne vil ikke opleve ændringer. Den nye kontrakt træder i kraft 1. august i år og strækker sig over tre år med mulighed for forlængelse.I Svendborg har Arriva Danmark A/S vundet FynBus’ seneste udbud af bybuskørslen. Da det også er Arriva, der kører bybusserne i Svendborg i dag, vil passagerene ikke komme til at opleve ændringer. Den nye kontrakt træder i kraft 1. august 2020, og strækker sig over tre år - med mulighed for forlængelse. Kørslen udføres med de samme busser, som kører i dag.