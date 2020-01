Sådan ser Scania’s nye S-skilt ud

Tirsdag 7. januar 2020 kl: 13:49





Scania’s nuværende måde at navngive lastbiler efter førerhusserie efterfulgt af motorkraft blev introduceret i 2004 i forbindelse med introduktionen af PGR-serien. Det nye varemærke for S-serien med angivelsen af hestekræfter først vil blive introduceret på S-modeller, der er bestilt fra nu og påvirker ikke andre lastbiler.







Af: Redaktionen I stedet for bogstavet S efterfulgt af angivelsen af hestekræfter vil det nye varemærke være hestekræfterne efterfulgt af et S, såsom 450 S eller 730 S. Den nye omvendte navneorden gælder kun for sovekabineførerhuse med fladt gulv.









