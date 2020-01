Antallet af nyregistrede varebiler faldt i 2019

Tirsdag 7. januar 2020 kl: 12:38

Grafen viser udviklingen af antallet af nyregistrerede varebiler i Danmark i årene 2010 til 2019. (Kilde og grafik: De Danske Biilimportører)

Af: Redaktionen - I det store billede har det ingen betydning, at der er et marginalt fald i salget af varebiler i 2019. Den fine udvikling i salget, som vi har set over de seneste år, ligger stadig på stabilt højt niveau. Vi ser det som et resultat af det meget høje aktivitetsniveau i samfundet generelt, siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen, i en kommentar.De mindre varebiler (under 2.500 kg totalvægt) udgjorde for hele 2019 i alt 10.466, hvilket svarer til ca. 32 procent af det samlede antal nyregistrerede varebiler i 2019. De øvrige varebiler fordelte sig med 15.807 i segmentet 2.501-3.490 kg totalvægt, hvilket svarer til 48 procent af varebilerne, mens 6.823 varebiler blev registreret med en maksimal totalvægt på 3.500 kg, hvilket svarer til ca. 20 procent af alle varebilerne.Leasingandelen (både privat og erhverv) udgjorde i 2019 ca. 77 procent, hvilket er en lille stigning i forhold til 2018, hvor leasingandelen for privat og erhverv tilsammen udgjorde omkring 76 procent.