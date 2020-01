Bro-direktør stopper efter 13 år

Lørdag 4. januar 2020 kl: 16:51

Caroline Ullman-Hammer. (Foto: Louise Houmøller)

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Caroline Ullman-Hammer tiltrådte som administrerende direktør for Øresundsbron i 2007. Siden da har Øresundsforbindelsen oplevet en stigende trafikvolumen, forbedrede resultater og en stor kundetilgang. Øresundsbron har i dag over 550.000 BroPas-kunder.- Vi takker Caroline Ullman-Hammer for den meget fine indsats. Under Carolines ledelse har broen positioneret sig ganske tydeligt – med flere års øget trafik, lavere driftsomkostninger og mange flere kunder. Hun står bag den forretningsmæssigt sunde virksomhed, som broen hviler trygt på, siger Peter Frederiksen, der er bestyrelsesformand for Øresundsbro Konsortiet.Han suppleres af næstformanden i bestyrelsen for Øresundsbro Konsortiet Bo Lundgren, der peger på, at Øresundsbron er vigtig for integrationen mellem Skåne og Sjælland, men også for at binde regionen sammen med resten af Europa.- I Caroline Ullman-Hammers tid som administrerende direktør er godstrafikken med både tog og lastbil øget væsentligt, og der har været flere trafikrekorder for personbilstrafikken, siger Bo Lundgren.Bestyrelsen har indledt en rekrutteringsproces med henblik på at finde en ny administrerende direktør.- Jeg er stolt over, at vi har skabt en stærk vækst i både vej- og togtrafikken. Hver dag arbejder vi for at drive en sikker og åben forbindelse, men også en økonomisk veldrevet virksomhed. Det er et spændende selskab, som står stærkt i dag. Vores 20-års jubilæum nærmer sig, og tiden er inde til, at en anden skal stå i spidsen for Øresundsbrons udvikling i det nye årti, siger Caroline Ullman-Hammer.Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.