Torsdag 2. januar 2020 kl: 23:37

Om Motorstyrelsen:

En række bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift til staten. Den afgift, de har oplyst til kunderne, har været højere end den, som de reelt har betalt til staten. Derfor vil flere forhandlerne få en efteropkrævning, ligesom der ses på mulige sanktioner alt efter, hvor grov forseelsen er.Motorstyrelsen er blevet opmærksomme på problemstillingen ved, at en række bilkøbere opdagede, at der var forskel på afgiftsbeløbet i Motorregisteret (DMR) og afgiftsbeløbet på deres faktura. På baggrund af flere henvendelser fra borgere og virksomheder er Motorstyrelsen i gang med at kontrollere sager om indbetaling af registreringsafgift.- Vi kan konstatere, at en række bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift. Derfor vil disse forhandlerne blive mødt med et betalingskrav. Samtidig er vi ved at se nærmere på sagens omfang. Viser det sig, at der er tale om systematisk snyd, vil vi naturligvis slå hårdt ned overfor det, siger Motorstyrelsens direktør Jens Otto Størup.Han forklarer, at Motorstyrelsen har intensiveret kontrollen på området for at sikre, at bil-forhandlerne betaler de korrekte afgifter. Hvis Motorstyrelsen konstaterer omfattende snyd hos forhandlere, kan konsekvenserne for eksempel være fratagelse af retten til selv at oplyse bilens værdi i DMR, eller at sagen oversendes til strafferetlig vurdering.- Afgiftsbeløbet i Motorregistret og på fakturaen skal naturligvis stemme overens. Gør beløbene ikke det, bør man som bilejer kontakte Motorstyrelsen. Så vil vi se nærmere på, om vi kan rette krav mod bilforhandlerne på statens vegne, siger Jens Otto Størup.Han opfordrer samtidig bilejere til at kontakte bilforhandleren, hvis der er uoverensstemmelse mellem afgiftsbeløbene.Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da Skat blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.Interesserede kan læse mere