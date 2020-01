Vognmandsforening langer ud efter fagforening i nytårsudtalelse:

Torsdag 2. januar 2020 kl: 23:12

På tærsklen til ikke bare et nyt år, men også til et nyt årti, er der god anledning til at se tilbage på det forgangne år og første årti i det nye årtusinde, og samtidig forsøge at kigge ind i det nye årti.



Ser vi 10 år tilbage, så har man faktisk haft svært ved ikke at gentage sig selv fra det forrige år, når det gælder transportbranchen samt det år, der randt ud nytårsaften.



Vi kan konstatere, at det er de samme udfordringer branchen har stået over for gennem det sidste årti, også i 2019, er der kommet mange flere udfordringer til undervejs.



Det er stadig de samme hovedproblemer, vi kæmper med, hvor snyd med cabotage, ulovlige ugehvil, for lange parkeringer på rastepladserne og konkurrenceforvridende brug af udenlandske chauffører og vognmænd, som danske speditører og postkassefirmaer har bragt til landet, hvor umenneskelig lav løn og ikke eksisterende sociale forhold, alt sammen i skøn forening i unfair konkurrence mod danske vognmænd.



Et problem, som postkassefirmaer og speditører ved enhver given lejlighed forsøger at tale ned til at være ikke eksisterende, er for den almindelige danske vognmand et stort problem.



Heldigvis bragte 2019 et gennembrud på den front, cabotage-fælden klappede to gange i Padborg. Det har været svært for FDL og andre at trænge igennem til myndighederne med de afslørende fakta vedrørende den ulovlige cabotage-kørsel. FDL har før og siden 2009 fremhævet det faktum, som nu blev bekræftet.



Vi i FDL håber ikke, at det er slut hermed. Vi ønsker den nye transportminister og hele holdet omkring ham held og lykke med den fortsatte kamp mod den ulovlige cabotage.



Det er skræmmende, at 3F fortsat kan angribe virksomheder, som ikke ønsker at indgå aftale med LO/DA, og det upåtalt kan foregå i ly af Menneskerettighedsdomstolens afgørelse og EU’s charter om fri organisations- og foreningsret. Noget nyt, som også er sket i 2019, og som ingen mere end FDL beklager og finder dybt krænkende, er, at 3F med Dansk Srbejdsgiverforenings, DTL-A’s og ATL’s accept uhindret får lov til med bøllemetoder og ulovlige blokader at true virksomheder med ordnede overenskomstforhold, mod deres vilje, at underskrive overenskomst med 3F.



At 3F gør det er naturligt, hvis det ikke har konsekvenser, men at det sker med nogle arbejdsgiverforeningernes accept er ganske uforståelig og bør sætte overvejelser i gang hos alle arbejdsgivere om deres lønsumskroner går i de rigtige arbejdsgiverforeningers kasser og bruges til de påståede formål, nemlig at sikre frihed for alle til at organisere sig hvor og hvordan de selv ønsker.



Det er forståeligt, at rød stue vejrer morgenluft og presser på for at fremme af deres ideologiske kampe. Men at blå stue og nogle arbejdsgiverforeninger medvirker til at bære et lovforslag, som reelt giver 3F monopol på transportoverenskomstsområdet igennem, er nedværdigende at være vidne til set fra danske vognmænds side og især sammenholdt med lovbeskyttelse om det modsatte.



Her må vi undtagelsesvist åbent tilsige støtte til ITD’s kampagne for friheden til frit at organisere sig.



Ser vi forsigtigt fremad mod branchens arbejds- og rammevilkår i de kommende år, skuer vi ganske sikkert ind i en massiv dominerende klimadebat anført af et flertal, der ikke har nogen som helst jordforbindelse med den virkelighed de selv lever i.



I håb om at min nytårsudtalelse i nogen grad tager bekymringerne lidt på forskud, håber/ønsker jeg et godt nytår for hele det danske transporterhverv.





Nytårsudtalelse fra FDL:
Christian Jensen
Formand FDL