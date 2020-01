Broprisen fortsætter uændret for automatisk betaling

Torsdag 2. januar 2020 kl: 09:56

Af: Redaktionen Priserne i 2020 afspejler aftalen om prisnedsættelsen fra 1. januar 2018, hvor det blev 15 procent billigere at passere Storebæltsbroen i personbil, lastbil og bus. Her blev det samtidig besluttet kun at give den lave pris til trafikanter, der benytter automatisk betaling, for at sikre en fortsat effektiv trafikafvikling og undgå kø i betalingsanlægget.Prisen for personbil og personbil med anhænger, der betaler med kort eller kontanter, reguleres årligt ud fra forbrugerprisindekset. I 2020 betyder det en stigning på 5 kroner for personbil med anhænger, mens en personbil fortsat betaler 245 kroner.I dag benytter tre ud af fire trafikanter automatisk betaling til turen over Storebælt, og knap 400.000 har tilmeldt sig betaling med nummerplade. Fra midten af januar kan nummerpladen benyttes i betalingsanlæggets nye Ekspres-baner sammen med Bizz, og hastigheden i banerne sættes op til 50 km/t.





Pris for passage med automatisk betaling







Køretøjstype Pris 2019 Pris 2020 Personbil under 6 m 193,80 194* Personbil med anhænger 294,74 295* Storebælt Pendler 2.560 2.560 Lastbil under 10 m 580 580 Lastbil 10 til 20 m 917 917 Lastbil over 20 m og under 60 t 1.378 1.378 Bus under 10 m 551 551 Bus over 10 m 871 871









*fra 2020 afrundes priser på Storebælt til nærmeste hele krone.





Priser for passage med kort- og kontantkunder







Køretøjstype Pris 2019 Pris 2020 Personbil under 6 m 245 245 Personbil med anhænger 370 375





