Rederi udnævner ny formand for tilsynsråd

Torsdag 2. januar 2020 kl: 09:45

Af: Redaktionen Vagn Sørensen har over 30 års erfaring fra internationale virksomheder og ikke mindst luftfartsbranchen. Han blev ansat hos Scandinavian Airlines i 1984, hvor han blev vicekoncernchef i 1994. Han blev udnævnt til administrerende direktør i Austrian Airlines i 2001, en stilling han fratrådte i 2006, da han valgte en professionel bestyrelseskarriere.Vagn Sørensen kommer med stor international erfaring fra både ledende stillinger og bestyrelsesposter. Han sidder i dag på flere poster, herunder som bestyrelsesformand for Air Canada, FLSmidth & Co., SSP Group Plc og Flying Tiger Copenhagen. Vagn Sørensen er desuden bestyrelsesmedlem i Royal Caribbean Cruise Lines.Scandlines kommer til at drage fordel af Vagn Sørensens ledelsesevner og hans omfattende kommercielle erfaring, som han har opnået fra en række virksomheder i lignende brancher som Scandlines.- Jeg glæder mig over at komme om bord hos Scandlines som formand. Rederiets grønne agenda, vækstpotentiale og stærke kundefokus er enormt spændende. Jeg ser frem til at arbejde sammen med Søren Poulsgaard Jensen og den øvrige ledelse om at fortsætte Scandlines’ udvikling, siger Vagn Sørensen.Scandlines administrerende direktør Søren Poulsgaard Jensen byder Vagn Sørensen velkommen som formand og peger på, at hans viden og erfaring er uvurderlig i arbejdet med at udvikle rederiets grønne strategi, fortsat at forbedre kundeoplevelserne og modernisere flåden.Vagn Sørensen overtager formandsposten efter Steve Ridgway, der har været tilsynsrådsformand hos Scandlines siden 2014. Steve Ridgway fremhæver, at han er glad for at give nøglerne videre til en erfaren leder, der er kendt for at opbygge store brands i fritidsrejse- og retailbranchen.