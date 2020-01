2020’erne bringer tunge opgaver og udfordringer

Torsdag 2. januar 2020 kl: 09:23

Af: Redaktionen I 2019 var der valg til Folketinget, og mere end nogensinde var valget præget af spørgsmålet om den grønne omstilling. Dermed fik vi ikke blot en ny regering, vi fik også en historisk ambitiøs klimalov, som forpligter den siddende og fremtidige regeringer til at arbejde for at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030.

Vejgodstransporten skal naturligvis være med til at løfte opgaven, og det er vi helt indstillede på at gøre. I ITD har vi derfor engageret os aktivt i Klimapartnerskabet for landtransport, hvor vi sammen med andre organisationer og transportvirksomheder skal være med til at levere vores branches bud på, hvordan vi kommer i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser. Det er en vigtig opgave, og vi går seriøst til arbejdet.







Kort før jul fik vi en længe ventet pakke. Vejpakken, som har været mere end to og et halvt år gennem det tunge EU-system, blev omsider landet. Det glæder jeg mig oprigtig over, men jeg ved også, at den deler vandene ude hos vognmændene. Endnu er der ikke helt klarhed over, hvad pakken reelt indeholder, og derfor er det også svært at få armene strakt helt op over hovedet. Ikke desto mindre glæder jeg mig på branchens vegne over, at der nu i hvert fald kommer nogle fælles regler, der kan dæmme op for unfair konkurrence. Jeg ved også, at de danske vognmænd vil være blandt de bedste til at løse de udfordringer, som givet følger med, og jeg føler mig helt overbevist om, at vi nok skal klare skærene.







Juleaften var der sikkert mange af jer, der sang Peter Fabers kendte julesang ”Sikken voldsom trængsel og alarm”. I vores erhverv er den sang desværre evig aktuel, og noget tyder på, at vi i ITD kommer til at synge den mange gange i det nye år. Ingen ved så godt som vognmændene, at trængslen på de danske veje stiger og stiger. I ITD forsøger vi ved enhver given lejlighed at gøre de ansvarlige politikere opmærksom på trængselsproblemerne, ligesom vi har slået voldsom alarm over den massive mangel på rastepladser til lastbilerne. Her er det især alarmerende, at politikerne ikke har fundet en ordentlig løsning på situationen, men kaster ansvaret over på branchen, og med rund hånd udskriver bøder til de chauffører, for hvem det ikke lykkes at finde en plads på de betrængte p-pladser. Det er jeg godt og grundigt træt af, og de udfordringer skal vi i den grad adressere i det nye år. Derudover skal vi have landet en ny og langsigtet helhedsplan for infrastrukturen, hvor vi sikrer, at politikerne ikke løber fra deres ansvar i forhold til at etablere nok rastepladser til lastbilerne, så chaufførerne kan holde de pauser og hvil, som lovgiverne selv har pålagt dem.







En stor udfordring, vi går i møde i det nye år, er de enorme bødestramninger for alvorligt sikkerhedskritiske fejl på køretøjet. Her udestår stadig flere ting, og det er helt sikkert noget, som vi skal arbejde aktivt videre på at få vished om, så chauffører og vognmænd ikke skal opleve usikkerhed om fejl, som de har vanskeligt ved selv at opdage.







En meget vigtig del af ITD’s arbejde handler om sikkerhed. I 2019 kørte Lastbilkaravanen igen rundt til landets skoler for at lære de mindre børn om lastbiler og trafiksikkerhed, og som noget helt nyt tog vi også hul på en kampagne målrettet de ældre elever. ”Hovedet med i trafikken” hedder den, og ligesom Lastbilkaravanen blev den en stor succes på skolerne. I den forbindelse vil jeg meget gerne takke ITD’s medlemmer, som lægger lastbiler og kræfter i vores kampagner. Det er et vigtigt arbejde, som jeg er meget stolt af, at vi år efter år bidrager til.







Alt i alt er jeg fortrøstningsfuld og optimistisk i forhold til det år, vi går ind i. Jeg oplever, at pilen peger i en gunstig retning for vores erhverv, og i ITD og i ITD’s bestyrelse arbejder vi konstant på at være på forkant med situationen. Vi har præsenteret en ny vækststrategi, som skal sikre, at transporterhvervet kommer solidt ind i 2020’erne, så vi er parate til at møde de nye trends og tendenser, som den grønne fremtid bringer.







Inden jeg slutter, vil jeg bede jer om allerede nu at sætte flere krydser i jeres kalender. Den 9. januar 2020 inviterer ITD alle medlemmer og samarbejdspartnere til nytårskur fra klokken 14.00 til 15.30 i ITD Huset i Padborg.







Sæt også allerede nu kryds ved den 2. maj 2020, hvor ITD holder generalforsamling og kårer årets transportvirksomhed og årets medarbejder. Det er tidligere klimakommissær og nuværende formand for Danmarks grønne tænketank, Concito, Connie Hedegaard, der er formand for juryen.





Christian Sørensen Madsen

Formand i ITD





