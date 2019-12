Renault Trucks T og T high kører ind i 2020 med øget komfort og mindre forbrug

Fredag 13. december 2019 kl: 12:54

Af: Redaktionen Interiøret i Renault Trucks T førerhuset har nye detaljer med sæder i stof, to chaufførarmlæn og læderrat som standard. For øget kørselskomfort er en trevejs justerbar ratsøjle monteret som standard.T-seriens lasbiler har karbonfarvet instrumentbord, aluminiumsgreb og metaldørtærskel. 2020 versionen har desuden nye opbevaringsrum med et volumen på 221 liter, som fås som ekstraudstyr.Udvendigt kan kølergrill og sidespejle stadig tilpasses i blank sort eller orange, som fås som ekstraudstyr i Renault Trucks T og T High.2020 modeller.Roadpad+ er ekstraudstyr på T og T High. Den fungerer som en on-board assistent, der gør det muligt for chaufføren at lytte til musik, bruge håndfrie telefoner og manøvrere sikkert takket være bak- og sidekameraer. Med Roadpad+ får chaufføren en lastvognsspecifik navigation fra et satnav-system.Renault Trucks’ langdistance-serie er udstyret med DTI 11 og DTI 13 Euro 6 Step D-motorer. De er både brændstofeffektive og miljøvenlige og giver en reduktion på tre procent i brændstofforbrug og CO2-emission sammenlignet med den foregående generation.Renault Trucks T og T High 2020-versioner kommer med en ny højeffektiv aksel og lettere skivebremser, hvilket yderligere reducerer brændstofforbruget.Renault Trucks T og T High-motorer er kompatible med XTL syntetisk brændstof og biodiesel