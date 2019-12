Godt at EU’s vejpakke er kommet i mål

DANSKE SPEDITØRER EFTER EU-ENIGHED:

Fredag 13. december 2019 kl: 12:06

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Danske Speditører glæder sig over, at godt to et halvt års forhandlinger om de fremtidige spilleregler for vejgodstransporten er afsluttet. Aftalen mangler blot den endelige godkendelse i EU-Parlamentet og EU’s Ministerråd.- I Danske Speditører ser vi det som et klart fremskridt, at der nu endelig ser ud til at være klarhed over, hvilke regler der skal gælde for vejgodstransporten i Europa. Der har helt ubetinget været behov for fælles regler, der kan kontrolleres og håndhæves effektivt. Forhåbentlig får vi det nu. Vi ser frem til at læse det konkrete indhold i aftalen, som endnu ikke er offentliggjort, siger Martin Aabak.Der synes at være enighed om, at lastbiler skal vende tilbage til virksomhedernes hovedkvarterer en gang hver ottende uge. Derudover vil køre- og hviletidsbestemmelserne fremover give mulighed for to på hinanden følgende reducerede ugehvil, og chauffører i international trafik skal retur til hjemlandet hver tredje uge. Cabotage-reglerne vil fortsat begrænse kørslen til tre ture på syv dage, og alt tyder på, at der bliver tale om en "cool off periode" på fire dage, før der igen kan køres cabotage i en medlemsstat.Fremover skal chauffører, der kører nationale kørsler uden for deres eget hjemland, køre på arbejdslandets løn- og arbejdsvilkår.Direktør Martin Aabak fra Danske Speditører er lidt overrasket over, at det ikke lykkedes at få et opgør med det administrative bøvl i forbindelse med cabotage-kørsel.- Sådan som det ser ud netop nu, synes cabotage-kørslen at kunne blive reduceret til det rene ingenting, samtidig med, at det bliver besværligt. Det kommer til at koste effektivitet og det vil føre til øget CO2-belastning, fordi lastbilerne ikke i samme omfang som i dag, vil kunne udføre meningsfuld godstransport på vej ud af Danmark. Vejgodstransport vil alt andet lige blive dyrere og belaste klimaet yderligere, siger Martin Aabak, der omvendt glæder sig over, at det ser ud til, at der nu tillades to reducerede ugehvil efter hinanden.- Når der nu i EU-vejpakken kommer krav om ”Return To Home”, og der tillades mindst to reducerede ugehvil i træk, så tror vi på, at det vil give de udenlandske chauffører mulighed for at opretholde et levebrød og samtidigt sikre, at de kommer hjem jævnligt, så de kan bruge deres købekraft dér, hvor den giver dem valuta for pengene. Så kan for eksempel rumænske og tjekkiske chauffører i større omfang end i dag tilbringe de regulære ugehvil i deres hjemland sammen med familie og venner. Det er én af de virkelig gode ting ved vejpakken, der samtidig sikrer, at chaufførerne kan køre mere uhindret i den periode, de er på arbejde uden for deres hjemlands grænser, siger Martin Aabak.