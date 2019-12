EU-Kommissionen præsenterer sine klimaambitioner

Fredag 13. december 2019 kl: 11:47

Hun understreger, at der er brug for alle interessenter, som for eksempel energileverandører og udstyrsproducenter, hvis det skal lykkes at blive CO2-netural.





- Det er det vigtigt, at EU tør sætte baren højt og sætte ind dér, hvor det giver mening. Det kan for eksempel være ved at sætte tryk på indsatsen for at reducere ventetiden i europæiske havne, optimere samarbejdet mellem godstransport til lands og til vands samt etablere test- og demonstrationsfaciliteter til udvikling af nye brændstoffer. Sidst, men ikke mindst bør EU tage internationalt lederskab i IMO og arbejde for globale regler, siger Maria Skipper Schwenn.





Fakta:

Den nye EU-Kommission begyndte sin 5-årige mandatperiode 1. december

Frans Timmermans er ny klimakommissær og har fået ansvaret for ’The Green Deal’

’The Green Deal’ beskriver EU-Kommissionens klimavisioner, samt hvilke lovforslag EU-Kommissionen ønsker at få vedtaget på det grønne område

Af: Redaktionen - Vi er enige i, at det er nødvendigt at nedbringe søfartens CO2-udledning. På dette område er Danske Rederiers medlemmer førende. Men vi skal gøre det sådan, så vi opnår størst effekt, siger Jens Valdemar Krenchel, der er sekretariatschef for Danske Rederier’s repræsentation i Bruxelles.- Søfart til og fra - samt inden for - EU udleder ifølge EU's egne data omkring en sjettedel af branchens globale CO2-udledning. For at få størst effekt bør en regulering af skibsfartens udledninger derfor selvfølgelig foregå på globalt niveau og ikke regionalt i EU, siger Jens Valdemar Krenchel.Hos Danske Rederier ønsker man, at reguleringsmæssige tiltag fører til reelle reduktioner, fremmer innovation og tilgodeser “first movers”. Organisationen peger på, at tiltag ikke må føre til unødvendigt bureaukrati, og frem for alt er det afgørende, at kommende EU-tiltag kan løftes op og gennemføres på globalt niveau via FN’s søfartsorganisation, IMO.