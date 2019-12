Det er en god løsning på et problematisk krav

SVENSK TAXI-SELSKAB OM DANSK ÆNDRING:

Fredag 13. december 2019 kl: 11:05

Om Cabonline:

Cabonline er et nordisk taxiselskab med 3.000 tilsluttede vognmænd og ca. 5.700 taxier og 8.900 chauffører i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Cabonline indeholder en række kendte varemærker, såsom TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi West, Umeå Taxi, Sverigestaxi og Taxi 4x27

Koncernen har en omsætning på ca. 6,2 milliarder svenske kroner og udfører over 50.000 rejser om dagen

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det svenske taxiselskab, Cabonline, der i forsommeren købte det danske taxiselskab Taxi 4x27, som opererer i flere større byer i Danmark, hilserden danske transportministers beslutning om at se bort fra bopælskriteriet i forbindelse med udenlandske ejere af taxiselskaber, velkommenEfter en periode med usikkerhed om, hvem der kunne eje og drive taxivirksomhed i Danmark, har transportminister Benny Engelbrecht (S) besluttet at droppe et krav i den danske lovgivning om, at en ejer af et taxi-selskab i Danmark skal have bopæl i et EU-land eller et EØS-land. Kravet var i strid med EU-retten og kunne skabe problemer, da det ville forhindre børsnoterede selskaber og kapitalfonde i at investere i taxibranchen i Danmark.Hos Cabonline er man glad for, at man i Danmark vender tilbage til lovens oprindelige intentioner, så branchen kan tiltrække kapital og kompetencer, der kan udvikle branchen teknisk og miljømæssigt og give kunderne bedre taxi-betjening.- Cabonline deler opfattelsen af, at samfundet har et legitimt krav på, at de, der driver taxiforretning i Danmark, er seriøse, svarer skat, behandler deres ansatte og tilsluttede vognmænd ordentligt, og i øvrigt følger regler og normer i branchen og samfundet. Det løses ikke gennem bopælskrav, men ved at stille høje krav til den måde aktørerne opererer på , siger Thomas RB Petersen, der er administrerende direktør i Cabonline Danmark.Cabonline er Nordens største taxiselskab og driver taxivirksomhed i Danmark, Norge, Finland og Sverige. Thomas RB Petersen fremhæver, at Cabonline ikke er i Danmark for at score en kortsigtet profit.- Vi har købt Taxi 4x27 i en åben og gennemsigtig handel, fordi vi har en langsigtet plan om at skabe et taxiselskab i verdensklasse som er ledende i Norden, siger han og fortsætter:- Vi deler Transportministerens - og Folketingets - ønske om at reglerne skal sikre at der drives forretning på et seriøst grundlag og ser frem til at bidrage til at vi får en moderne taxibranche med sund konkurrence og en grøn omstilling af branchen.