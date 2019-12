EU styrker handels-regulering

Fredag 13. december 2019 kl: 10:40

WTO’s paralysering

Fakta om situationen i WTO:

Forklaringen på WTO’s paralysering ligger i, at USA’s præsident, Donald Trump, som sin forgænger, Barack Obama, har blokeret for udnævnelsen af nye dommere til WTO’s appeldomstol

Blokeringen har medført, at der fra 11. december er én enkelt tilbageværende dommer. Appeldomstolen er derfor ikke længere funktionsdygtigt, da det står i reglerne, at der minimum skal være tre dommere

Årsagen til, at USA har modsat sig at udnævne nye dommere, er utilfredshed med det eksisterende WTO-system

Af: Redaktionen EU-Kommissionen ønsker, at det skal være muligt for EU at reagere i en handelsstrid, selvom den ikke har været gennem alle niveauer i verdenshandelsorganisationen WTO.Forslaget kommer som en direkte reaktion på USA’s blokade af WTO’s appeldomstol.- I en tid med flere usikre faktorer i forhold til åben og fair international handel, er det vigtigt, at EU sikrer det respektfulde forhold mellem EU og dets handelspartnere. Derfor bakker vi op om forslaget her, der nærmest er en nødvendighed, når WTO står i de udfordringer, som det gør, siger Jacob K. Clasen, der er direktør for erhvervspolitik og analyse i Danske Rederier.Som reguleringen ser ud i dag, skal en strid gå igennem alle niveauerne i WTO, herunder appelniveauet, før EU kan reagere. Men med USA’s blokade for valg af nye dommere, er appeldomstolen ikke arbejdsdygtig i øjeblikket. Det giver mulighed for, at en part kan undgå sine forpligtelser ved blot at appellere en sag, der kommer til at ligge i en lammet appeldomstol i et endnu uvist tidsrum.EU’s forslag går ud på, at hvis et land indfører ulovlige handelsrestriktioner, og EU starter tvistbilæggelsesproceduren, men landet efterfølgende appellerer sagen til det paralyserede WTO appelorgan, kan EU tage sin nye mekanisme i brug og reagere over for den ulovlig handelsrestriktion.- Med den nye mekanisme får EU en reel mulighed for at reagere over for parter, der ikke alene har indført ulovlige handelsrestriktioner, men også udnytter, at appeldomstolen i WTO er paralyseret. Ønsket fra Danske Rederier er selvfølgelig, at tvisten omkring WTO bliver løst. Uden et arbejdsdygtigt WTO er en øget optrapning af en handelskrig desværre blevet mere sandsynligt. Derfor er EU's udspil vigtigt, siger Jacob K. Clasen.Forslaget til EU’s nye mekanisme vil også gælde for bilæggelsen af tvister i handelsaftaler, hvor EU er part.