Vejdirektoratet har talt parkerede lastbiler

Fredag 13. december 2019 kl: 10:18

omfanget af overbelagte rastepladser er større på hverdage end i weekender

det samlede antal parkerede lastbiler på hverdage har været stigende, men faldende i weekender

er det samlede antal parkerede lastbiler i 2018 større end den samlede parkeringskapacitet på rastepladser langs motorvejsnettet

er der ledig parkeringsmulighed på 1/3 af motorvejsrastepladserne

er den samlede overbelægning steget samtidig med, at antallet af ledige p-pladser til lastbiler er blevet mindre

ses ingen tendens til betydende ændringer i kapacitetsudnyttelsen som følge af de ændrede parkeringsregler for lastbiler

er omfanget af parkerede udenlandske lastbiler på tælletidspunktet stigende

er det samlede antal parkerede lastbiler mindre end den samlede parkeringskapacitet

er overbelægningen faldet, idet antallet af rastepladser med ledig p-kapacitet og antallet ledige p-pladser til lastbiler samlet set er steget

er det umiddelbart sandsynligt, at faldet i antal parkerede lastbiler på motorvejsrastepladser kan tilskrives de ændrede parkeringsregler

er særligt omfanget af udenlandske, parkerede lastbiler på tælletidspunktet faldet

Hovedresultater fra tællingerne lastbilers opholdstider for parkering på motorvejsrastepladser fra 2016 til 2018 viser, at:

en væsentlig del af lastbilsparkeringsophold på motorvejsrastepladser er korte ophold under 1 times varighed

der er væsentlige forskelle i lastbilers opholdstidsmønster mellem henholdsvis hverdage og weekender

På hverdage:

finder stort set ingen parkeringsophold over tidsbegrænsningen på 25 timer sted

er størstedelen af lastbilers længere parkeringsophold mellem 5 og 13 timer, svarende til

overholdelse af den daglige køre- og hviletid

vedrører ca. 1/3 af de talte lastbilers opholdstider danske lastbiler og ca. 2/3 udenlandske

lastbiler

er kapacitetsbelastningen på rastepladserne størst i nattetimerne og højest på de første hverdage i ugen

I weekendperioden:

viser opholdstidsmønsteret betydeligt længere parkeringsophold herunder også ophold over 25-timers tidsbegrænsningen både før og efter 1. juli 2018

udnyttes rastepladserne stort set udelukkende af udenlandske lastbiler med opholdstider svarende til ugentligt, reduceret hviletid. Når der ses bort fra helt korte parkeringsophold under 2 timer, parkerede ca. 27 procent af lastbilerne i tællingen i 2018 efter ikrafttræden af 25-timers begrænsningen over 25 timer og 7 procent over 45 timer

Parkeringsophold i strid med parkeringsreglerne, herunder parkering på ramperne ved motorvejsrastepladserne, har samme mønstre for opholdstider som parkeringsophold, der sker i overensstemmelse med parkeringsreglerne

Ved sammenligning af 2017 og 2018-tællingerne for 13 sammenlignelige motorvejsrastepladser ses primært en effekt af tidsbegrænset parkering på opholdstidsmønsteret for lastbilparkering i weekendperioden. Omfanget af parkeringsophold over 25 timer er faldet efter tidsbegrænsningens ikrafttræden. Ses der bort fra de korte parkeringer under 2 timer er der sket et fald fra 44 procent til 26 procent







Af: Redaktionen Tællingerne viser mønstre af lastbilernes opholdstider og kapacitetsudnyttelse af parkeringsfaciliteterne på motorvejsrastepladserne, og er gennemført henholdsvis før og efter, at den tidsbegrænsede parkering på 25 timer for lastbiler trådte i kraft.Interesserede kan hente analysen fra VejdirektoratetPå siden kan man hente en række forskellige dokumenter om de forskellige punkter i analysen.Herunder bringer vi Vejdirektoratets sammenfatning af tællingernes hovedresultater:Vejdirektoratet har siden 2016 gennemført en række tællinger, der har haft til formål at afdække lastbilers udnyttelse af parkeringskapaciteten og den tidsmæssige længde af parkeringsopholds på motorvejsrastepladser. Tællingerne har medvirket til at afdække mønstre for lastbilers opholdstider og kapacitetsudnyttelse af parkeringsfaciliteterne på motorvejsrastepladserne. Tællingerne er gennemført henholdsvis før og efter at den tidsbegrænsede parkering på 25 timer for lastbiler trådte i kraft i 2018.