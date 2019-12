Hverdagenes kampe om rastepladserne fortsætter

Fredag 13. december 2019 kl: 10:14

Af: Redaktionen

Danske Speditører peger på, at hvis man dykker ned i tallene, er det kun i weekenderne, at der er tale om et mindre antal parkerede lastbiler end tidligere. Antallet af parkerede lastbiler på hverdage overstiger den samlede kapacitet på rastepladserne, og det samlede antal parkerede lastbiler på hverdage har været stigende.









Parkeringsforbuddet på 25 timer har dermed og efter Danske Speditørers vurdering ikke betydet mindre pres på rastepladserne i hverdagen.









- Det ser ganske rigtigt ud til, at der har været et fald i antallet af langtidsparkerede lastvogne i weekenderne, som skyldes 25-times reglen. Det er desværre ikke i weekenderne, at der har været de store kapacitetsproblemer. Det var ikke et problem, inden parkeringsbegrænsningen blev indført - og det er det stadig ikke. Det er det derimod på hverdagene, hvor kapacitetsproblemerne faktisk er steget, siger Martin Aabak, der er direktør i Danske Speditører.









På den baggrund vil Danske Speditører kæmpe videre for at få skaffet en bevilling til at etablere flere parkeringspladser til lastbiler på rastepladserne ved motorvejene. Det spørgsmål vil blive inddraget i forhandlingerne om investeringsplanen for infrastruktur.









her: Interesserede kan se analysen fra Vejdirektoratet









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.