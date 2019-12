Danmark sender officerer og fregat til Hormuz-strædet

Torsdag 12. december 2019 kl: 15:31

Fakta om bidragene til Hormuzstrædet:

De nye danske bidrag vil indgå i en europæisk-ledet mission i Hormuz-strædet

Bidraget vil bestå af et 1-2 personers stabsofficersbidrag til det fransk-ledede hovedkvarter i Abu Dhabi fra begyndelsen af 2020 og op til ca. 12 måneder frem samt et skibsbidrag, inklusive en helikopter og op til 155 personer, fra efteråret 2020 og ca. fire måneder frem

Der vil blive fremsat forslag til folketingsbeslutning om skibsbidraget forud for dets udsendelse

Af: Redaktionen - Danmark er verdens femte største søfartsnation. Vi har en særlig interesse i og et særligt ansvar for, at sikre maritim sikkerhed og fri sejlads - også i Hormuz-strædet, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og fortsætter:- Derfor vil regeringen fortsætte sin aktive indsats for at mindske spændingerne i regionen. Nu også med et konkret bidrag i form af stabsofficerer og en fregat. Bidraget vil spille sammen med de øvrige indsatser i regionen, herunder den amerikansk-ledede maritime sikkerhedsindsats, IMSC. Indsatsen forventes desuden at blive suppleret af diplomatiske tiltag, der blandt andet vil sigte på at styrke dialogen om maritim sikkerhed i regionen.Den danske udenrigsminister bliver suppleret af forsvarsminister Trine Bramsen (S), der fremhæver, at det er vigtigt, at Danmark som en markant søfartsnation med et stærkt søværn tager et ansvar på sig og bidrager til at stå op for principper, som landet tror på.- Jeg er stolt af, at vores allierede kigger i vores retning, når de skal finde samarbejdspartnere til en opgave som denne. Det vidner om den store respekt, der hersker om vores dygtige soldater og vores robuste kapaciteter.