Politiet gennemførte stor færdselskontrol ved Ønslev

Torsdag 12. december 2019 kl: 12:19

Af: Redaktionen

Politiet standsede og kontrollerede omkring 300 køretøjer. Tre taxi-chauffører blev sigtet for ikke at have anbragt deres chaufførkort synligt, én blev sigtet for fejl og mangler ved sit køretøj, én blev sigtet for forkert belæsning, to blev sigtet for fejl ved lygterne, mens fire blev sigtet for andre færdselslovsovertrædelser.





Motorstyrelsen skrev også en række sager - blandt andet 9 for overtrædelser af skatte- og afgiftslove og 17 for overtrædelser af CVR-reglerne.

