Vestkysthavn er forberedet på højere vandstand

Torsdag 12. december 2019 kl: 12:03

Af: Redaktionen

En ny rapport lavet af forskere ved GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - peger på, at havvandstanden ud for Esbjerg vil være steget med 89 centimeter, hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige.









Undersøgelsen viser, at Esbjerg er langt mere udsat for klimaforandringer og ekstreme oversvømmelser end andre danske byer som eksempelvis Skagen og København. Her vil havene i værste tilfælde være steget med henholdsvis 77 og 64 centimeter i 2100.









Forskerne fra GEUS opererer i undersøgelsen med to scenarier. I det ene scenarie fortsætter stigningen af drivhusgasser uændret rundt om i verden, og det er i dette scenarie, at vandstanden vil være steget med 89 centimeter i år 2100.









Det andet scenarie tager udgangspunkt i, at udledningen af drivhusgasser bliver nedbragt som aftalt i Paris-aftalen. I dette scenarie forventer forskerne, at havniveauet ud for Esbjerg vil stige med 63 centimeter. Til sammenligning vil der være en stigning på 51 centimeter i København og 39 centimeter ved Skagen.









Rapportens forudsigelser bliver taget alvorligt på Esbjerg Havn. Men de er ikke bange for oversvømmelser, da Esbjerg Havn allerede er i gang med at sikre sig mod de stigende verdenshave.









- Vi er selvfølgelig helt klar over, at klimaforandringerne er en realitet, og de er en del af vores dagligdag, da vandstigninger ikke er ukendte for os. Men det handler om at have et beredskab, og det er klart, at de voldsommere kræfter i fremtiden, er noget vi skal imødegå, siger Jesper Bank, der er salgsdirektør i Esbjerg Havn.









Det er eksempelvis derfor, at den nye etape 5-udvidelse af Østhavnen i Esbjerg skal have en kajkant, der er 6 meter over normal vandstand, så blandt andet godset på havnen ikke står udsat.









- Vi har i mange år arbejdet med højvandsstigninger og brugt de gældende tal, der nu var fremme. Så fokus har været der lige siden de første kajer blev bygget, så alt er bygget med det in mente, siger Jesper Jørgensen, der er ingeniør ved Esbjerg Havn.









Derfor er kajerne allerede bygget i en højde på 4,5 meter, og virksomhederne, der lejer sig ind, sikrer sig selv, når der varsles ekstraordinært højvande. De barrikaderer sig med vandtætte skotter, der hvor de er udsat og fjerner alt følsomt udstyr på pladserne. Desuden er der regler for, at nye bygninger på den gamle havn skal være havvandssikret.

