Vognmandsorganisation venter med at juble

Torsdag 12. december 2019 kl: 11:47

Af: Redaktionen - Det er for tidligt at løfte armene i jubel. Jeg vil se den endelige aftaletekst først, men jeg noterer mig da, at kilder tæt på processen mener, at der er grund til begejstring, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTL.- Jeg håber at kunne dele begejstringen, når vi kender det fulde indhold af teksten, og når EU-Parlamentet har stemt endeligt om resultatet. Så jeg er optimist og fortrøstningsfuld, men vil gerne lige se detaljerne først, siger han videre.Erik Østergaard mener, at aftalen mellem de tre EU-institutioner - EU-Kommissionen, EU’s ministerråd og EU-Parlamentet - i overskriftsform serrigtig ud. Samme løn for samme arbejde på samme sted, opgør med skuffeselskaber, krav til, at lastbiler på internationale ture skal vende hjem oftere, begrænsninger i cabotagekørsel, værdige forhold for chaufføren, stærkere kontrol, fastholdelse af, at det lange hvil skal holdes ude af lastbilen og så videre.- Det tegner rigtigt, men DTL har brug for at se alle detaljerne, før vi jubler. Det er et omfangsrigt og komplekst stof, som har været undervejs i årevis. Som bekendt ligger Djævlen i detaljen - og dén vil vi have helt styr på, siger Erik Østergaard.