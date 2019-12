Der er opnået enighed om spilleregler for vejtransporterhvervet

TRANSPORTMINISTEREN EFTER FORHANDLINGER I EU:

Torsdag 12. december 2019 kl: 11:09

Af: Jesper Christensen Med enigheden om vejpakken bliver der ifølge det danske transportministerium blandt andet strammet op på reglerne for postkasseselskaber, og der indføres et værn mod udenlandske lastbilers systematiske cabotage-kørsel, som tilmed kommer til at gælde for kombineret transport. Det bliver et krav, at udenlandske chauffører og lastbiler regelmæssigt vender hjem for at dæmme op for problemet med nomade-chauffører. Derudover bliver der fastsat særlige regler om kontrol og udstationering af chauffører - regler, der er særligt tilpasset vejtransportens mobile karakter.- Jeg er meget glad for, at der nu endeligt er landet en aftale om vejpakken. Den har et stærkt fokus på de sociale bestemmelser, der forbedrer chaufførernes arbejdsvilkår, og sikrer, at konkurrencen i Europa foregår på en retfærdig og fair måde, som myndighederne kan kontrollere, siger transportminister Benny Engelbrecht.EU-Kommissionen fremlagde første del af vejpakken i maj 2017, og det har siden krævet hårde forhandlinger at nå i mål. Danmark har i forhandlingerne været en del af en Vejtransportalliance bestående af EU-landene Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Sverige, Tyskland og Østrig samt Holland, der deltager som observatør. Derudover er EØS-landene Norge og Schweiz medlemmer af alliancen.Transportministeren fremhæver, at det gode resultat i aftalen skal ses i lyset af det tætte samarbejde, der har været mellem de ligesindede lande i alliancen.Aftalen skal nu tilbage og formelt godkendes i EU-institutionerne, før den er endeligt vedtaget. Det forventes at ske i den nærmeste fremtid.- Jeg er meget stolt af resultatet og kan med ro i stemmen sige, at Danmark har spillet en afgørende rolle i at påvirke forhandlingerne i en retning, så resultatet understøtter regeringens kamp mod social dumping. Jeg var blandt andet i Bruxelles så sent som i tirsdags for at lægge pres på, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:- Nu skal jeg have studeret de enkelte elementer i aftalen nærmere, men det er min forventning, at aftalen bliver formelt godkendt. Jeg glæder mig derfor over udsigterne til, at der kommer ro omkring rammevilkårene for branchen. Det er længe ventet og meget positivt, at det er lykkes at blive enige om et nyt sæt af fælleseuropæiske spilleregler.