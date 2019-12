540 veltrimmede og tilpassede heste var mådeholdende

Onsdag 11. december 2019 kl: 19:52

Traileren havde en aerodynamisk udformet bagende.

Fakta om den testede Scania S540:



Seks-cylindret 13-liters Euro 6 stage D-rækkemotor med en effekt på 540 hk (397 kW) ved 1.800 omdr./min

Maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm mellem 1.000 og 1.300 omdr./min Motor:

Motorbremse på 242 kW ved 2.400 omdr./min

Retarder med et maksimalt moment på 4.100 Nm

Fuld luftaffjedring

Skammelhøjde: 1.128 mm

Scania Driver Suppert

AEB, EBS, Hill Hold, ESP, LDW, Tyverialarm på brændstoftank Omdrejning ved 80 km/t: Cirka 1.050 omdr./min Totalvægt 39.660 kg med fuld tank og chauffør

Hvad har den nye 540 hk række-motor at byde på:

Samme motorplatform som de øvrige 13-liters og 9-liters motorer fra Scania

Forbedret samspil mellem turbo og acceleration

Øget kompression

Mindre friktion i motorens bevægelige dele

Variabel kølerpumpe

Variabel pumpe til servostyring



Af: Jesper Christensen Testturen, hvor vi fik lejlighed til at slippe Scania’ens 540 heste løs, har vi været gennem mage gange her på transportnyhederne.dk, så det bliver blot et par få nedslag. Det første var lige turen op ad Randersvej i Aarhus. Vi holdt for rødt lys i krydset ved Nørreport. Da lyssignalet skiftede til grønt, var det bare at træde på speederen og nyde den vedholdende accelleration. Det var opad bakke på en meget positiv måde - så positiv, at vi var nødt til at slippe speederen for at holde farten på den rigtige side af hastighedsbegrænsningen.Det næste nedslag fra testturen var, da vi viste af fra Motorvej E45 for at tage smutvejen fra Stilling ved Skanderborg og op mod Randers vest om Aarhus. Nedbremsning med retarderen, gearskiftene, manøvreringen i rundkørsler, acceleration - det hele spillede sammen som i en veldirigeret symfoni.Under vejs kunne vi selvfølgelig glæder os over de mange stjerne, vi fik på grund af vores forudseenhed i trafikken og måde at tage farten af køretøjet på.Ved vejs enden kunne vi også konstatere, at brændstoføkonomien med et forbrug på 33,17 liter/100 km - eller 3,01 km/liter. Det var det samme som ved en test af en Scania R520-brugte på samme testrute for et par år siden.Med den seneste test af en Scania 650 i frisk hukommelse er vores vurdering, at den nye 540 hk motor er mere veltrimmet og veltilpas til kørsel på vores testrute i det bakkede terræn i det østjyske - V8’erens 650 hk var for meget - og mere velegnet til de helt tunge læsI januar 2017 havde Scania inviteret til vinterkørsel i Norge, hvor vi havde lejlighed til at prøve en række af de nye Scania’er med forskellige motorer. Den gang kom vi til samme konklusion efter testture i Scania’er med rækkemotorer og V8-motorer. En Scania med en rækkemotor på den gang 500 hk var mere veltilpasset end en V8 - når behovet ikke var løsninger til de helt tunge transportopgaver.Interesserede kan læse vintertesten fra 2017 her:Interesserede kan læse testen af den omtalte Scania S650 her:Den nye rækkemotor på 540 hk ligger i effekt 20 hk over den mindste V8-motor på 520 heste. Målt på moment har 540 hk-motoren og 520 hk-motoren det samme moment på moment 2.700 Nm. Rækkemotoren er også lettere end V8-motoren.

Tak for turen - med en brændstoføkonomi på 3,01 km/l.





























