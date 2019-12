Stort flertal står bag aftale om klimalov

Mandag 9. december 2019 kl: 11:30

Ministeren skal til årlig eksamen



Bred aftale

Fakta om den nye klimalov:

Klimaloven sikrer, at Danmark arbejder for at reducere sine udledninger med 70 procent i 2030 i forhold til1990 og mod klimaneutralitet i senest 2050

Klimaloven er bindende

Drivhusgasudledningerne, som indgår i klimalovens mål, opgøres efter FN’s opgørelsesregler

Klimaloven indeholder en mekanisme for fastsættelse af delmål. Hvert femte år skal sættes et delmål med tiårigt perspektiv

I forbindelse med regeringens kommende klimahandlingsplan i 2020 sættes et indikativt delmål for 2025

Delmålene fastsættes efterfølgende ved lov

Der knyttes en handlepligt til klimaloven. Den indtræder, hvis regeringens klimaindsats ikke kan anskueliggøre, at klimalovens mål kan nås

Klimarådet giver årligt deres faglige vurdering af, om handlepligten indtræder og giver årlige anbefalinger til klimaindsatsen

Ministeren skal hvert år i september fremlægge et klimaprogram med initiativer på kort og lang sigt, der viser, hvad regeringen vil gøre for at nå klimalovens mål

Ministeren skal hvert år til særlig eksamen i Folketinget. Her vurderer Folketinget, om regeringens initiativer er tilstrækkelige

Klimarådet styrkes og udvides fra 6-8 medlemmer, rådets midler mere end fordobles, og rådets uafhængighed styrkes ved at rådet selv vælger ny formand og medlemmer

Klimarådet tilknyttes et klimadialogforum med repræsentanter fra bl.a. brancheorganisationer, tænketanke og grønne organisationer

Klimaloven forpligter regeringen til en særskilt global afrapportering af de internationale effekter af den danske klimaindsats samt effekterne af dansk import og forbrug

Regeringen forpligtes årligt til at lave en global strategi for, hvordan regeringens udenrigs-, udviklings- og handelspolitik bidrager til at sikre, at Danmark spiller en rolle som global drivkraft i international klimapolitik

Af: Redaktionen Klimaloven gør S-Regeringens klimamål på en 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990 til dansk lov og skal sikre, at Danmark tager lederskab for den grønne omstilling, hæver ambitionerne for klimaet og inspirerer hele verden til klimahandling.Med den nye klimalov vil den til enhver tid siddende regering være forpligtet til at sikre virkeliggørelsen af 70 procent målet i 2030. Med den brede opbakning blandt Folketingets partier er klimaloven bindende for fremtiden.Samtidig styrkes Klimarådets rolle som uafhængig klimavagthund betydeligt. Klimarådet får flere midler, flere eksperter og vælger selv ny formand og nye medlemmer.- Vi får nu en bindende klimalov, som er en af verdens mest ambitiøse. Jeg ser loven som en afgørende vending i klimakampen - og et fantastisk afsæt til de kommende forhandlinger om en klimahandlingsplan, hvor de ambitiøse mål skal omsættes til konkret grøn handling, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).Klimaloven lovfæster 70 procent målet og forpligter den nuværende og fremtidige klimaministre til konkret handling. Handlepligten i loven sikrer, at den til enhver tid siddende klimaminister konstant holdes til ilden og ikke kan slække på indsatsen.Klimarådet skal i starten af hvert år give en faglig vurdering af, om regeringen er på rette vej mod klimalovens mål. Samtidig skal klima-, energi- og forsyningsministeren senere på året fremlægge et klima-program, som bliver det helt centrale redskab for den løbende vurdering og justering af den danske klimaindsats.Klimaministeren skal som afslutning på året stå skoleret til en klimaeksamen i Folketinget. Her skal Folketinget vurdere, om regeringen lever op til klimaloven, eller om den skal pålægges at handle yderligere. Folketinget er den endelige dommer over, om initiativerne er tilstrækkelige.Forhandlingerne om klimaloven har stået på siden september.- Det har været et svært og sejt forløb at komme igennem. Men det har været afgørende for regeringen, at klimaloven ikke bare kan annulleres af en mindre ambitiøs regering i fremtiden. Derfor er det afgørende, at vi nu har sikret et bredt flertal bag loven. Jeg vil derfor gerne sige tak til hver og en, der har sat deres ben i forhandlingslokalet gennem hele efteråret, siger Dan Jørgensen (S).Klimaloven fremsættes i Folketinget til februar 2020.Delmål og klimahandlingsplan:Årligt klimaprogram og handlepligtKlimarådets organiseringGlobal afrapportering og strategi